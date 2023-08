Benoît Godart nous fait part d’une piste, une mesure qui pourrait constituer un plus en matière de sécurité routière : "En France, ils ont mis une ligne blanche entre la première et la deuxième bande lorsqu’il y a des sorties à forte densité de trafic. Ça empêche qu’un conducteur, au dernier moment, coupe tous les sens de circulation pour se rabattre."

Enfin, une autre solution pour l’Institut VIAS serait d’utiliser davantage de caméras pour détecter les franchissements de ligne blanche.

Rappelons qu’en Belgique, plus d’un tiers (38%) des kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules le sont sur autoroute. Le risque d’accident y est plus faible que sur le reste du réseau routier, mais la gravité de ces accidents est beaucoup plus importante.