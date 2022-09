Sécurité Routière : Trottinettes, rollers…, nouveautés concernant ces engins de déplacement

En juillet dernier, juste trop tard pour en parler dans notre dernière émission avant la pause des grandes vacances, le Code de la route a été modifié en ce qui concerne les engins de déplacements que sont par exemple les trottinettes ou les rollers.

Le premier changement important est qu’il est précisé maintenant clairement qu’on ne peut plus transporter de passagers, à moins d’avoir un engin de déplacement qui a été conçu à la base pour transporter plusieurs personnes, ce qui est rarement le cas. Les trottinettes, notamment, ne sont pas prévues pour transporter plusieurs passagers. Si vous aviez acheté votre trottinette pour conduire un enfant à l’école, par exemple, il faudra trouver un autre moyen.

Mais ce n’est pas le seul changement. On fait notamment des distinctions supplémentaires entre les engins motorisés et non motorisés.

Ainsi, tous les utilisateurs d’engins de déplacement motorisés sont désormais assimilés à des cyclistes. Ça veut donc notamment dire que plus aucune trottinette électrique ne peut circuler sur un trottoir en agglomération. Elles doivent donc être employées sur les pistes cyclables ou à défaut sur la chaussée. A l’inverse, pour les engins non motorisés, ça dépend toujours de la vitesse pratiquée. L’utilisateur est assimilé à un cycliste quand il roule plus vite qu’à l’allure du pas, et à un piéton quand il roule au plus vite à l’allure du pas. On peut donc toujours trouver un utilisateur de rollers ou d’une trottinette non motorisée sur un trottoir, mais à l’allure du pas !

Il y a une autre mesure importante qui vise les engins motorisés, à savoir un âge minimum de 16 ans pour les utiliser sur la voie publique. Comme ce sont des engins qui circulent jusqu’à 25 km/h, on applique la même règle que pour les cyclomoteurs classe A, eux-mêmes limités à 25 km/h. Mais comme ces engins ont aussi un caractère ludique, un jeune de moins de 16 ans pourra tout de même en utiliser un sur un chemin réservé comme le Ravel, dans une zone dite résidentielle, dans une rue réservée au jeu ou enfin dans une zone piétonne, si le panneau autorise les vélos ou les engins de déplacement à y circuler. Mais en y respectant les limitations de vitesse, c’est-à-dire 20 km/h en zone résidentielle et l’allure du pas dans une zone piétonne.

Il y a encore d’autres modifications qui touchent notamment à l’équipement et au stationnement et qui visent en gros à rapprocher les engins de déplacement des vélos à ces points de vue. Nous y reviendrons. Un logo de trottinette a par ailleurs été ajouté au Code de la route, logo qui va permettre aux gestionnaires de voirie de mieux gérer la problématique du stationnement des engins de déplacement, principalement le stationnement des trottinettes de location, parfois très envahissantes.