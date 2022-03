Sécurité routière : Roulez moins vite et gagnez des cadeaux

­­­­­Frédéric Brébant décortique l’actualité de la pub et du marketing. Intéressons nous aux campagnes de sécurité routière…

Dans la lignée de l'actualité de la semaine, on revient sur quelques campagnes de prévention qui ont marqué les esprits parce qu’on a vu émerger justement cette semaine, sur les réseaux sociaux, l’une ou l’autre idée originale, en écho à ce drame de la route.

Une action a été mise en place à Stockholm, en Suède. Cette campagne s’appelle la ‘‘Hastighets Lotteriet’’ ou, si vous préférez, la ‘‘Loterie des radars’’, et elle a vu le jour grâce à la marque Volkswagen qui avait lancé un concours pour récompenser des idées créatives visant à faire évoluer positivement le comportement des consommateurs. Et cette idée, évidemment, a été mise en place avec la collaboration de la Sécurité Routière suédoise.

Et concrètement, en quoi consiste cette ‘‘Lotterie des radars’’ ?

C’est très simple et c’est tellement simple qu’on devrait propager l’idée dans toutes les villes européennes. En fait, il y a une limitation de vitesse (30 km/h), un radar bien visible avec un grand panneau lumineux et si vous, automobiliste, roulez en dessous de cette limite, votre plaque est photographiée et vous participez à une grande loterie dont les prix, en argent, sont financés par ceux qui ne respectent pas la limitation de vitesse et dont la plaque d’immatriculation est aussi photographiée, mais dans ce cas, pour payer l’amende.

Bref, c’est une idée toute bête mais terriblement efficace, puisque les autorités de Stockholm ont constaté que la vitesse moyenne, à cet endroit, était passée de 32 à 25 km/h.

Comme quoi, l’appât du gain peut aussi être un levier en termes de prévention.

En matière de prévention routière, les agences créatives ont tout essayé ou presque : une pédagogie presque enfantine, les statistiques, les images choc avec de vrais accidents de la route, certains ont même tenté l’humour…

A vrai dire, il n’y a pas de recette miracle pour éduquer les gens aux dangers que peut représenter l’usage de la voiture, qu’il s’agisse d’excès de vitesse, d’inattention à cause d’un GSM par exemple ou bien de consommation d’alcool au volant. Tout simplement parce qu’il est quasi impossible de mesurer véritablement l’efficacité d’une campagne de sécurité routière, sauf dans de très rares exceptions et c’est le cas, précisément, de cette ‘‘Loterie des radars’’.

Cela dit, certaines campagnes ont marqué les esprits et ont réussi à installer, dans la durée, de nouveaux comportements comme, par exemple, le concept du fameux Bob qui ne boit pas et qui a été lancé en 1995…

Quelques campagnes étonnantes

La première est néo-zélandaise, elle date de 2014 et elle m’a vraiment foutu la chair de poule parce qu’elle immortalise un moment juste avant un accident entre deux voitures. Le temps s’arrête comme par magie et les deux conducteurs sortent de leur véhicule pour faire connaissance avant leur mort probable. C’est très très fort.

L’autre campagne est tout aussi poignante et là, vous en avez certainement entendu parler parce qu’elle est belge. Elle date aussi de 2014 et c’était une caméra cachée où des personnes assistaient, malgré eux, à leurs propres funérailles dues, bien sûr, à un excès de vitesse. Ils voyaient des amis et des membres de leur famille prendre la parole pour leur rendre hommage et regretter leur départ. Forcément, on s’identifie et ça fait réfléchir.