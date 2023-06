Sécurité Routière : retour sur couloir pour les services de secours

Il est important de revenir une nouvelle fois sur le couloir de secours, car c’est encore trop peu respecté en pratique. On le constate dès qu’on est pris dans un bouchon, le respect de cette règle, bien qu’elle ait encore fait l’objet d’une campagne de communication récemment, laisse encore à désirer. Quand et comment faut-il créer un couloir de secours ?

C’est assez simple finalement. En cas d’embouteillage sur une route à plusieurs bandes de circulation, les automobilistes doivent faire en sorte de laisser de l’espace pour former une voie de secours d’urgence.

Concrètement, les véhicules sur la bande la plus à gauche devront serrer le plus à gauche possible, et ceux de la bande droite ou des bandes situées plus à droite devront serrer le plus à droite possible. Il va ainsi se créer un couloir dans lequel les services de secours, les dépanneuses ou les services requis par la police pourront plus facilement progresser. Si les conducteurs situés à gauche commencent à penser à le faire à présent, c’est bien malheureusement nettement moins le cas des conducteurs des bandes centrales et de droite. Et donc, l’espace laissé pour le couloir est moindre que ce qu’il pourrait être.

Pourtant, dès qu’il y a un bouchon, ce sont tous les conducteurs pris dans celui-ci qui doivent agir pour ouvrir le couloir. Précisons que ce système n’est pas limité aux autoroutes et grandes nationales. Par exemple, un bouchon sur la petite ceinture à Bruxelles nécessitera également de créer ce couloir, puisque la petite ceinture comporte au moins deux bandes de circulation. Et c’est à faire d’initiative, car soulignons-le à nouveau, il ne faut pas attendre qu’un véhicule de secours soit en approche pour y penser.