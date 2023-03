Sécurité Routière : règles et démarches pour réserver du stationnement

Voici la bonne manière de réserver du stationnement sur la voie publique. On voit parfois des personnes poser une chaise, une palette ou un casier de bière, vide, sur une place pour la réserver. Mais est-ce que c’est légal ?

Vous vous dites sans doute intuitivement que non, et vous avez entièrement raison. Bloquer des places de parking pour son usage propre ne s’improvise pas, et ne peut en tout cas pas se faire de cette manière. De plus, c’est générateur de conflit. On a déjà vu des conducteurs en recherche d’un endroit pour se garer s’embrouiller avec des riverains qui agissaient de cette manière.

Pour bien faire les choses, il faut obtenir que l’on pose des interdictions temporaires, comme on le fait pour les fêtes, les marchés ou les travaux publics. Quand il s’agit de l’espace public, vous devez donc contacter les autorités de votre commune pour obtenir, via un arrêté de police, que des places vous soient réservées. La procédure peut un peu varier d’un endroit à l’autre, mais très souvent désormais, il y a un formulaire en ligne à compléter sur la page Internet de la police locale. Cette formalité, vous devrez l’accomplir par exemple pour garder de la place pour un déménagement, des travaux pour votre compte ou le placement d’un conteneur. Bref, pour tout ce qui nécessite de " privatiser " une parcelle de voie publique. Et il ne faut pas s’y prendre trop tard ! Le dossier doit faire l’objet d’un traitement et va nécessiter le placement de signaux d’interdiction au moins 24 heures à l’avance. Voyez auprès de votre police locale ou de votre commune les délais minimaux à respecter.

Terminons par un cas de figure particulier. Que se passerait-il si votre voiture était garée dans votre rue alors que vous êtes parti en vacances, et qu’en votre absence, un voisin qui va déménager faisait placer des signaux d’interdiction pour l’arrêt et le stationnement précisément là où se trouve votre véhicule ?

Il faut savoir que lors du placement de signaux d’interdiction d’arrêt ou des stationnements temporaires, on prend normalement note des immatriculations des véhicules qui sont déjà rangés à cet endroit. S’ils sont encore là quand l’interdiction entre en vigueur, on devra présumer que le conducteur n’a peut-être pas vu les panneaux. Si le véhicule est enlevé, ce sera au frais de celui qui procède au dépannage, et aucun PV ne pourra être dressé. Par contre, pour les véhicules qui seraient venus se garer là après le placement des panneaux, la police pourra dresser PV et l’éventuel dépannage se fera aux frais du conducteur. Il vaut donc mieux prendre au sérieux ces signaux d’interdiction, même s’ils sont temporaires !