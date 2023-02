Sécurité Routière : Rappel de quelques règles d'arrêts et stationnements interdits (2/2)

Dans l'article précédent, nous avions évoqué deux arrêts et stationnements interdits, mais couramment pratiqués tout de même, à savoir l’arrêt en double file et l’arrêt juste devant ou sur passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et cyclomotoristes. On en voit deux autres à présent.

Commençons par rappeler qu’il y a un sens pour s’arrêter ou stationner. Le code dit clairement que tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Il y a juste une seule exception : si la chaussée est à sens unique, un véhicule peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.

Mais pourquoi cette obligation de se garer à droite ? Se garer à gauche par rapport à son sens de la marche va ajouter des difficultés et du risque tant pour se ranger que pour quitter l’emplacement. On va gêner les usagers sur deux sens de circulation, et au lieu d’un seul quand on se range à droite, et deux fois qui plus est. Et quand on va ressortir de la place où l’on s’est rangé, on aura qui plus est une très mauvaise visibilité sur le trafic venant d’en face. En effet, le conducteur se trouvant côté trottoir, aura sa vue souvent masquée par un autre véhicule stationné devant lui. Il devra donc sortir à l’aveugle dans ce cas. Voilà pourquoi c’est une mauvaise idée de se ranger à gauche, sauf dans un sens unique. Mais malheureusement, c’est une infraction assez courante.