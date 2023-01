Sécurité Routière : Rappel de quelques règles d'arrêts et stationnements interdits (1/2)

Voici deux infractions courantes chez les conducteurs en matière d’arrêt et de stationnement. Car il y a visiblement quelques règles élémentaires qui sont mal connues, ou mal appliquées. Ce sont en effet des erreurs, volontaires ou non, qui sont répétées tous les jours par de nombreux conducteurs, à commencer par le fameux arrêt en double file. Car même si on allume ses 4 feux clignotants comme pour dire " je m’excuse, je n’en ai pas pour longtemps ", cela n’est pas autorisé.

Dans les règles de base de l’arrêt et du stationnement, il est notamment précisé que "tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé en une seule file". Donc, c’est clair, jamais la double file n’a été autorisé. Même pour 30 secondes. Ça crée localement un obstacle sur la chaussée, obstacle qui peut vite créer un bouchon à l’heure de pointe, et ça génère de toute façon des manœuvres d’évitement risquées, particulièrement pour un cycliste par exemple. Quant aux 4 feux clignotants, ils peuvent être utilisés pour signaler un danger, mais l’idée, ce n’est pas de signaler un danger que vous avez sciemment créé. Il y a donc des collègues qui verbalisent, en plus du stationnement en double file, cette utilisation des 4 feux clignotants. Il faut donc garder l’usage des clignotants pour d’autres situations, comme quand on est en panne.

Un autre type d’endroit où on ne peut ni s’arrêter, ni stationner, c’est sur les passages pour piétons et sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, ainsi que sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages. L’idée, c’est d’éviter de créer ce qu’on appelle un masque de visibilité pour les piétons ou les conducteurs de deux-roues qui doivent utiliser ces passages, et qui vont donc courir plus de risques.