Sécurité Routière : rappel de quelques règles concernant les groupes de cyclistes

Les groupes de cyclistes font régulièrement l’objet de polémiques, et tant les cyclistes que les automobilistes semblent en demande pour rappeler les principales règles de la circulation à plusieurs cyclistes.

Souvent, cela concerne plus particulièrement le fait de rouler de front. Alors, d’emblée, précisons que les cyclistes en groupe peuvent souvent rouler de front, mais pas toujours, et pas n’importe comment.

Pas n’importe comment, ça veut tout d’abord dire à deux de front, et pas davantage, ce qui permet de se remettre facilement en file indienne si nécessaire. Pas question d’imiter les coureurs cyclistes et de se balader en peloton, ou à la façon d’un troupeau de moutons.

Mais il y a donc aussi des situations où les cyclistes doivent se remettre en file indienne. Il faut distinguer alors si on est en agglomération ou pas. En agglomération, les cyclistes qui roulent à plusieurs peuvent rouler à deux de front. Mais si le croisement est impossible, ils doivent se remettre en file indienne le temps de se croiser. Ils ne doivent par contre pas se rabattre en file indienne pour un véhicule qui les suit.

En dehors d’une agglomération, les groupes de 2 à 14 cyclistes peuvent aussi rouler à 2 de front, mais doivent par contre également se mettre en file indienne à l’approche d’un véhicule venant de l’arrière, ce qui n’est pas toujours respecté par ces petits groupes. Attention, s’il y a une piste cyclable, les groupes de 2 à 14 cyclistes doivent aussi l’emprunter plutôt que la chaussée.

Par contre, les groupes de 15 à 150 cyclistes ne sont pas tenus d’emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée, qu’ils roulent ou pas en agglomération. Cette possibilité n’est valable qu’à condition pour les cyclistes de rester groupés.

Vous aurez remarqué que la règle s’arrête à des groupes de 150 cyclistes. Les groupes plus grands sont tout simplement interdits sur nos routes. S’il y a plus de 150 participants à une balade vélo, il faut donc scinder le groupe pour ne pas dépasser la barre des 150 cyclistes.

Rappelons qu’il est possible d’utiliser des capitaines de route et un ou deux véhicules d’escorte pour les groupes de 15 à 50 cyclistes, alors qu’il est obligatoire d’avoir des capitaines de route pour les groupes de plus de 50 cyclistes jusqu’à 150, et des véhicules d’escortes à l’avant et à l’arrière du groupe. Les capitaines de route ont le droit d’interrompre le trafic dans les carrefours non équipés de feux, et vous devez obéir à leurs indications données à l’aide d’un signal C3.

Cyclistes ou automobilistes, il est important de faire preuve de courtoisie mutuelle. Les cyclistes, par exemple, ne doivent pas s’octroyer plus de droits qu’ils en ont, et les automobilistes doivent prendre patience en présence de cyclistes en groupe et ne pas tenter de dépassements risqués. Ils doivent aussi se souvenir que rouler de front pour les cyclistes est finalement plus souvent autorisé qu’interdit…