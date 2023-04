Sécurité Routière : quelques conseils pour se relancer à deux roues

Avril, c’est souvent le moment choisi pour certains pour ressortir leur deux-roues du garage. Même si de nombreux cyclistes ou motards roulent toute l’année, certains préfèrent la bonne saison pour circuler sur leur vélo ou leur moto. Rappelons donc quelques conseils de saison :

On peut commencer par un check complet de l’engin, après un bon nettoyage. La pression et l’état des pneus, le système de freinage, l’état des feux, et pour les motos spécifiquement, la batterie et les niveaux d’huile. On peut aussi vérifier que son équipement de protection est en bon état et complet. Graisser aussi ce qui doit l’être (chaîne, dérailleur, etc.). On peut aussi vérifier les éléments de sa tenue, en pensant à ce qu’on peut faire pour ajouter de la protection (visibilité, casque, etc.).

Une fois que c’est bon, on peut s’asseoir sur la selle. Rouler à deux roues, on dit que ça ne se perd pas, mais il serait plus juste de dire que ça revient vite, car on peut être sensiblement malhabile dans les premières sorties. Il faut donc reprendre en douceur, réapprivoiser le vélo ou la moto dans les courbes, au freinage, à vitesse très basse également. Bref, on se remet en confiance sans forcer.

Du côté des autres conducteurs, les automobilistes ont parfois, sur certaines routes en particulier, perdu de vue qu’il est possible de tomber sur un motard ou un cycliste. Il faut donc remonter son degré d’attention. Alors, soyons clairs, c’est toute l’année qu’il faut penser aux deux roues, car des cyclistes, des cyclomotoristes et des motards circulent hiver comme été. Mais il y a aussi toujours un nombre important d’usagers qui sortent principalement leur vélo ou leur moto pendant la bonne saison, d’où l’augmentation importante de leur nombre sur les routes.

Le souci ne réside pas uniquement dans la quantité de deux roues, mais vient du fait également qu’un utilisateur de deux roues occasionnel est généralement moins habile, a de moins bons automatismes qui lui seraient utiles pour sa propre sécurité. On a aussi, surtout à vélo, des familles qui font des sorties, avec là aussi des manières de rouler pas toujours très sûres. Pour les autres usagers, il faut donc être encore plus vigilant que d’habitude, y compris par exemple sur les routes de campagne habituellement vides de tout usager faible pendant l’hiver.