Sécurité Routière : Quelques Conseils pour l’Arrêt et le Stationnement

Quand on parle d’arrêt et de stationnement, c’est généralement pour rappeler les endroits où vous ne pouvez pas stationner, voire, ni vous stationner, ni vous arrêter. Voici deux conseils plus généraux :

Le premier conseil est aussi une règle de Code de la route : garez-vous à droite par rapport au sens de circulation de votre véhicule, sauf si vous êtes dans un sens unique. Cette règle semble oubliée ou négligée par certains conducteurs, qui n’hésitent pas à se ranger à gauche par rapport à leur sens de circulation. Pourquoi est-ce interdit ? Pour une double raison. Tout d’abord, vous allez impacter le trafic dans les deux sens de circulation, au lieu d’un seul sens quand vous vous rangez à droite. Mais surtout, au moment de reprendre la route, vous serez très mal situé en tant que conducteur pour voir le trafic en approche. Vous allez souvent devoir manœuvrer à l’aveugle car aucun de vos rétroviseurs ne pourra vous aider, et votre vue sera peut-être entièrement masquée par un autre véhicule garé devant vous. Bref, même si ça vous semble plus facile, c’est une mauvaise idée de se garer à gauche de son sens de circulation.

Autre point important, le frein à main. S’il est désormais automatique dans beaucoup de véhicules, ce n’est pas le cas de beaucoup d’autres. Avant de quitter votre véhicule pour faire vos courses, pensez donc à le serrer soigneusement, ni trop faiblement, ni trop fort si vous être sur un terrain à peu près plat. Si vous comptez vous garer pour une période prolongée, il est conseillé de ne pas tirer le frein à main, mais plutôt de passer la première vitesse. Cette solution s’avère également être la plus judicieuse par grand froid. Si votre frein à main est gelé à cause des températures négatives, vous risquez de rencontrer quelques problèmes au moment de démarrer. Quid si la voiture est garée dans une pente assez importante ? Là, on recommande alors de serrer le frein à main tout en restant en première vitesse, et en plus, d’orienter les roues de manière à ce que si la voiture bouge quand même, elle soit rapidement bloquée par la bordure du trottoir.