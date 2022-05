Sécurité Routière : Quelques Arrêts et Stationnements à Eviter

Petit rappel des raisons de certaines interdictions d’arrêt et de stationnement. Par exemple, celle qui concerne l’espace devant les passages pour piétons et cyclistes. Il est important de se souvenir que certaines interdictions qui concernent à la fois l’arrêt et le stationnement sont là pour éviter des dangers importants pour les autre usagers, car elles créeraient un masque de visibilité très dangereux.

C’est par exemple le cas de l’interdiction sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, mais aussi sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages. Cette zone tampon de 5m est importante, car si un véhicule y est garé, les autres véhicules en approche ne peuvent pas bien voir un piéton ou un cycliste qui commenceraient à s’engager, et inversement. Et ce seront surtout les enfants et les personnes âgées qui seront mis en danger par ces véhicules mal rangés.

Est-ce que ce n’est valable que d’un côté cette interdiction ? Oui, en deçà veut dire devant le passage par rapport au sens de circulation, car ce sont les véhicules circulant dans la bande de circulation la plus proche du passage qui doivent avant toute chose distinguer en premier l’usager faible qui traverse ou veut traverser. Le code prend aussi en compte d’autres situations comparables. Par exemple, il est interdit de se garer même quelques secondes à moins de 5 m de l’endroit où les cyclistes et cyclomotoristes doivent quitter ou rejoindre une piste cyclable. C’est à nouveau la même idée, que le conducteur en approche ne soit pas surpris par les deux roues et inversement.

Il y a encore d’autres interdictions liées à la visibilité. Épinglons l’interdiction de s’arrêter et de stationner près du sommet d’une côte ou dans un virage si la visibilité est insuffisante ou dans l’angle des carrefours. Ici, ça ne protège pas que les usagers faibles, mais l’ensemble des conducteurs. Rappelons que s’arrêter ou stationner en double file est aussi interdit, même pour le fameux " je n’en ai que pour deux minutes ". Si les policiers ferment parfois les yeux, ça reste une façon de faire qui ennuie tout le monde, et qui est plus dangereuses pour les cyclistes qui doivent faire une manœuvre risquée car ils sont masqués par le véhicule garé au milieu de la circulation.

En conclusion, bien se ranger, ce n’est pas qu’une question d’éviter de gêner d’autres conducteurs motorisés, mais aussi très souvent de ne pas mettre en danger piétons et cyclistes !