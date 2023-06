Sécurité Routière : que faire en cas de panne ou d’accident ?

Tomber en panne ou avoir un accident, même sans gravité, ce n’est jamais agréable, mais ça peut surtout être dangereux si on ne prend pas un minimum de précaution. Le Code prévoit d’ailleurs un ensemble de mesures à prendre qui sont d’application dans les deux cas, et ainsi que pour les pertes de chargement. Il est tout d’abord obligatoire d’utiliser son triangle de danger. C’est souvent négligé, mais c’est pourtant une bonne signalisation de votre véhicule en panne ou accidenté pour les autres conducteurs.

Celui-ci doit être placé en deçà du véhicule dans une position sensiblement verticale, à une distance minimale de 30 mètres sur les voies ordinaires et de 100 mètres sur les autoroutes, et de sorte qu’il soit visible à une distance d’environ 50 mètres pour les conducteurs qui s’en approchent. Dans les agglomérations, aux endroits où la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule.

Si la panne ou l’accident ont eu lieu sur autoroute ou sur une route pour automobile, l’autre obligation pour le conducteur est de porter une veste de sécurité pour quitter son véhicule. Ceci dit, si l’incident a eu lieu ailleurs que sur autoroute ou sur une route pour automobile, le conducteur a tout à gagner à porter également sa veste de sécurité !

Pour se rendre visible, on peut aussi allumer les 4 feux clignotants du véhicule ! C’est une précaution utile, même si elle est facultative. Sachez que la loi vous autorise aussi à utiliser un gyrophare jaune-orange clignotant, si vous en avez un à disposition.

Autre conseil important : quand votre véhicule tombe en panne ou est accidenté, particulièrement sur un axe rapide, il vaut mieux dans la mesure du possible éloigner vos passagers de la circulation, et non les laisser dans le véhicule.

On rappelle qu’ensuite, si on a eu un accident, il faut rester sur place pour faire les constatations. Ça concerne toute personne impliquée dans l’accident, même si elle estime ne pas en être responsable. Et si on ne reste pas, on commet alors un délit de fuite, ce qui peut vous valoir une très forte amende, en plus d’une perte du permis.

Enfin, il y a d’autres obligations à ne pas négliger. Par exemple, en cas de panne ou d’accident léger, il faut essayer de ranger son véhicule hors de la chaussée. A l’inverse, en cas d’accident avec blessés, on doit laisser les véhicules en place et porter assistance aux victimes, dans la mesure de ses possibilités bien entendu.