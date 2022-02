Sécurité Routière : Que Faire en Cas d’Accident ?

Avoir un accident est une chose qui peut choquer, mais sauf si vous êtes vous-même atteint physiquement au point de ne pas pouvoir agir, il faut vite reprendre ses esprits et prendre certaines précautions.

Tout d’abord, pour un accident sans blessés et où les véhicules peuvent encore rouler, on doit essayer de ranger ceux-ci convenablement. On ne reste donc pas les bras ballants à côté des véhicules. On peut vite au besoin prendre quelques photos de la situation pour établir le constat, et ensuite, on dégage les voies de circulation sans tarder. S’il y a des blessés, on appelle le 112 au plus vite et on donne une description de l’accident, et on ne déplace pas les véhicules, sauf cas de force majeure. Ensuite, on pense à la sécurité !

Un grand danger, quand on est en panne ou accidenté sur une bande de circulation ou sur la bande d’arrêt d’urgence, et qu’on ne peut pas dégager les lieux, c’est de se faire percuter par un autre véhicule dont le conducteur ne vous a pas vu à temps.

Voilà pourquoi, même si on est perturbé par l’incident ou l’accident qui nous a immobilisés au milieu du trafic, il est indispensable de sécuriser les lieux.

Il faut ainsi limiter le nombre de personnes sur place. Si vous avez des passagers qui sont en état de quitter le ou les véhicules impliqués, éloignez-les du trafic au plus vite.

En tant que conducteur, vous devez en même temps penser à rendre visible la situation pour les conducteurs en approche.

Vous avez tout d’abord à votre disposition les quatre feux clignotants de votre véhicule, que vous pouvez facilement actionner avant de sortir de celui-ci.

En sortant du véhicule, pensez aussi à revêtir une veste de sécurité. Rappelons qu’il faut au moins en avoir une dans chaque véhicule automobile, et que son utilisation est obligatoire sur autoroute ou sur une route pour automobile. Mais il est recommandé de la porter aussi ailleurs quand on est sur les voies de circulation.

Enfin, il y a le triangle de danger. Son utilisation est obligatoire, mais souvent négligée. C’est pourtant un excellent moyen de signalisation. Il faut le placer à au moins 100 m sur autoroute. En dehors des autoroutes, le triangle doit être placé si possible à au moins 30 m. Si c’est impossible de le placer de manière convenable à 30 m, il peut être placé plus près, voire sur le véhicule en panne ou accidenté.

Une fois que vous aurez fait pour le mieux pour votre sécurité, vous aurez l’esprit plus tranquille pour vous occuper de votre accident et rassurer les éventuels blessés en attendant les secours.