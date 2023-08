Sécurité routière : prévenir les comportements agressifs

Dans l’autre vidéo, on a un cas un peu similaire d’une personne qui ne reconnaît pas ses torts. On se situe sur une autoroute. Un véhicule entame un dépassement de la 1ère à la 2e bande, mais gène ce faisant un conducteur qui circulait déjà sur la 2e bande et qui allait plus vite. On peut même dire que ce second conducteur allait visiblement dépasser le véhicule qui a entamé un changement de bande, et se voit forcé de freiner.

C’est clairement un faute par rapport à la réglementation : personne n’est censé commencer un dépassement quand il va lui-même être dépassé. Même s’il n’y a pas eu mise en danger dans le cas présent, la gêne est évidente. Il est probable que le conducteur qui a dû freiner a manifesté sa mauvaise humeur (peut-être via un appel de phares) et le premier conducteur, plutôt que d’admettre son erreur, en a commis une seconde en actionnant ses feux stop sans nécessité.

Encore une fois, on a donc un conducteur en tort qui ne supporte pas qu’on le lui fasse remarquer, et un autre qui exprime sa mauvaise humeur. Les réactions des uns et des autres dans un tel cas peuvent malheureusement être à la source d’un carambolage. Tout ça parce que l’un n’admet pas ses torts, et que l’autre n’a pas envie de laisser passer la chose sans sourciller. C’est stupide, mais malheureusement quotidien sur nos routes.

Que peut-on conseiller ? C’est avant tout une affaire d’état d’esprit. Derrière le volant, ayez toujours en tête que n’importe quel conducteur peut faire une erreur d’appréciation… y compris vous-même. Celui qui commet une erreur doit apprendre à s’excuser, et celui qui subit cette erreur, doit apprendre à modérer ses réactions en se rappelant que personne n’est parfait.