Sécurité Routière : Pour bien quitter une autoroute…

Le samedi 17 septembre dernier, dans Contacts, nous avons analysé une vidéo impressionnante d’un accident datant d’il y a quelques années. On y voyait une voiture passer d’un coup de la 3e bande de circulation d’une autoroute vers une bande de sortie. Problème, la bande de sortie était encombrée par une file à l’arrêt, un accident violent était dès lors inévitable. Heureusement, il n’y aura aucun mort, et c’est un miracle ! C’est l’occasion de rappeler plusieurs règles et conseils.

Tout d’abord, chaque changement de bande est indépendant des autres, on ne peut pas les enchaîner sans transition, même quand on se rend compte qu’on est à hauteur de la sortie qu’on voudrait prendre. Chaque changement de bande doit s’annoncer correctement avec les clignotants, ce qui veut dire qu’il faut prendre suffisamment de temps entre les mouvements latéraux pour les annoncer aux autres conducteurs. Concrètement, pour un changement de bande, on annonce son intention plusieurs secondes à l’avance avec ses indicateurs de direction (juste un petit coup de clignotants au moment de tourner le volant, ça ne suffit pas !), on vérifie que le champ est libre qu’on ne va pas couper la route à un autre usager et on effectue alors le mouvement latéral. Une fois ce mouvement latéral effectué, on coupe les clignotants.