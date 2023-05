Sécurité routière : plus de 100.000 déchéances de permis de conduire prononcées en un an

Le juge de police de Mons, Benoit Jonard, précise que de plus en plus d’automobilistes arrivent à son audience pour avoir commis, une deuxième fois dans un délai de 3 ans, un gros excès de vitesse. "Dans ce cas, je suis obligé de prononcer une déchéance du permis de conduire de 3 mois et l’obligation de réussir le permis de conduire pratique, théorique, ainsi que des examens médicaux et psychologiques pour le récupérer."