Sécurité Routière : piétons, l'art de bien traverser les chaussées

Nous avions déjà parlé des piétons et de leur place sur la voie publique. Aujourd’hui, on aborde plus particulièrement ce moment délicat qu’est la traversée.

La place normale des piétons n’étant pas la chaussée, la traversée les mène donc sur un territoire qui ne leur est pas destiné, d’où un danger certain. Dès lors, la plus grande prudence s’impose. Et pour vous aider à bien traverser, le Code de la route vous donne un mode d’emploi à suivre. Et il vous indique tout d’abord quand utiliser les passages pour piétons.

Quand un passage se trouve à moins de 20m de là où vous êtes, vous devez faire le détour pour l’emprunter. Il y a encore quelques années, c’était 30m, mais on a un peu réduit la distance imposée pour faire le crochet. Le risque, si vous ne faites pas le détour, c’est de surprendre un conducteur, ce qu’il vaut mieux éviter pour votre sécurité.