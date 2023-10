Sécurité Routière : piétons et cyclistes, votre visibilité est importante

Les journées sont plus courtes que les nuits, et, à la fin du mois, on passe à l’heure d’hiver. Tout cela n’est pas sans conséquence pour les piétons ou les cyclistes. Ça veut dire que davantage d’usagers fragiles, car sans carrosserie, vont se retrouver à circuler aux heures de pointe avec une visibilité réduite. Il est donc important de rappeler quelques conseils de prudence qui concernent la visibilité des uns et des autres.

Commençons par les piétons. Ces derniers ne sont pas en permanence sur la chaussée. Dès lors, peu d’entre eux pensent à soigner leur visibilité. Pourtant, ils traversent régulièrement les routes, et sont parfois obligés de marcher sur la chaussée en l’absence de trottoir. Le conseil, c’est de porter au minimum des vêtements clairs, et si vous devez marcher sur la chaussée faute de trottoir, d’accotement ou de piste cyclable, la veste fluo est vraiment un must. Et ne marchez pas à droite, dos aux voitures, dans un tel cas. Lors de vos traversées, puisqu’il est difficile de voir si un conducteur vous a bien pris en compte, il faut redoubler de prudence quand la visibilité est mauvaise.

On a ensuite les cyclistes et utilisateurs d’engins de déplacement. S’il n’y a pas d’obligation de s’équiper dans le Code pour les piétons, il en est autrement de cette catégorie de conducteurs.