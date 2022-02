Sécurité Routière : Les Trottinettes et Autres Engins de Déplacement

Il y a quelques années, on a créé une catégorie résiduelle appelée engins de déplacement pour réglementer toute une série de moyens de transport légers, motorisés ou non, mais qui n’appartenaient à aucune autre catégorie. Sont concernés par exemple, les skates, les planches à roulettes, les monocycles, les gyropodes, etc. Mais aussi les trottinettes, qui sont des engins qui cristallisent un peu les critiques en ce moment, car elles sont bien plus courantes sur nos routes. En rappelant les règles les concernant, on rappelle donc aussi les règles de plein d’autres petits engins légers.

Concernant tout d’abord les engins motorisés, comme les trottinettes électriques, ils ne peuvent par construction et par la seule puissance de leur moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h. Attention donc à certains engins acheter sur le Net et qui ne correspondraient pas à ce critère. En achetant un engin plus rapide, vous serez en infraction lors d’une utilisation sur la voie publique.

Concernant la place sur la chaussée de tous ces engins, qu’ils soient motorisés ou non, il faut prendre en compte leur vitesse. Actuellement, dès que vous roulez plus vite qu’à l’allure du pas, vous devez suivre les règles qui concernent les cyclistes. A savoir rouler sur la piste cyclable en priorité. À défaut de piste cyclable, le code requiert que l’utilisateur roule à droite sur la chaussée ou sur les accotements de plain-pied voire enfin, sur les emplacements de stationnement. Il peut également emprunter à contresens les rues à sens unique limités. Mais il sera aussi tenu de ne pas dépasser le taux d’alcool maximal ni d’utiliser son GSM en le tenant en main. L’utilisateur doit aussi disposer d’un éclairage la nuit.

Quand l’utilisateur ne dépasse pas l’allure du pas, il doit par contre se comporter comme un piéton, et privilégier le trottoir en agglomération. Ce point est clairement un point de discorde entre piétons et utilisateurs de trottinettes qui ont tendance à utiliser les trottoirs même quand ils circulent à une vitesse supérieure à l’allure du pas.

Autre point qui focalise l’attention : le dépôt sur la voie publique des trottinettes de location. Localement, des règles peuvent déterminer où les ranger, mais de toute façon, le code interdit de gêner la circulation des usagers des voies publiques ou d’abandonner un objet qui constitue un obstacle. Il faut donc faire par exemple l’effort de ne pas laisser sa trottinette de location en travers des trottoirs. Plus généralement, ces engins sont peu visibles et instables. Il vaut donc mieux porter un casque et des vêtements clairs, ou une veste fluo. Même de jour, une veste de sécurité accroît fortement votre visibilité, sans remplacer toutefois l’éclairage obligatoire. Et respectez les autres usagers, en particulier les piétons, ce sera grandement apprécié !