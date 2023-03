Sécurité Routière : Les pistes cyclables, règles, droits et obligations

Après avoir parlé des passages pour piétons, on reste dans les facilités pour les usagers faibles, en parlant aujourd’hui des pistes cyclables.

Commençons par rappeler qu’elles sont d’un usage obligatoire pour les cyclistes et assimilés, de même que pour les cyclomotoristes classe A, limités à 25 km/h. Par cycliste assimilé, on entend par là les utilisateurs d’engins de déplacement comme les trottinettes.

Il y a tout de même une circonstance qui annule le côté obligatoire : si la piste cyclable n’est pas praticable. Le souci, c’est que c’est une notion assez subjective. Ce n’est pas simple de s’entendre une définition, déjà parce que ce qui est praticable pour un VTT ne l’est peut-être pas pour un vélo de course. Disons en tout cas que quelques gravillons ici ou là ne rendent certainement pas une piste cyclable impraticable. Mais s’il y a des ornières un peu partout, il pourra être plus facilement argumenté qu’elle n’est pas praticable.

Autre chose, il faut emprunter la piste cyclable qui est à droite de son sens de la marche. Si elle est à gauche, il faut qu’elle soit bidirectionnelle pour pouvoir l’emprunter. Pour cela, il faut examiner soigneusement la signalisation. Quand une piste cyclable est bidirectionnelle, elle est aussi obligatoire, mais le cycliste qui doit l’emprunter du côté gauche de son sens de la marche pourra utiliser la chaussée si des circonstances particulières le justifient. Là aussi, le Code n’explique pas ce que sont ces circonstances particulières, mais on prend souvent l’exemple du cycliste qui va prochainement virer à droite, et qui a plus facile de virer en restant sur la chaussée. Mais ne pas prendre la piste cyclable située à gauche juste parce qu’on n’en a pas envie, ce n’est pas une bonne excuse bien entendu.

Pour les cyclomoteurs classe B et les utilisateurs de speed pedelec, c’est un peu différent. Ceux-ci doivent utiliser les pistes cyclables quand la vitesse maximum autorisée de la chaussée voisine est supérieure à 50 km/h. Sinon, ils ont le choix. Quand ils utilisent la piste cyclable, ils doivent bien entendu faire attention aux usagers pour lents qu’eux.

Les autres usagers ont aussi des obligations vis-à-vis des pistes cyclables. Comme elles ne font pas partie de la chaussée, un autre conducteur qui traverse une piste cyclable n’aura pas la priorité sur les cyclistes et cyclomotoristes. C’est important de s’en souvenir quand on est sur une route qui croise une piste cyclable.

Rappelons aussi que s’arrêter, et a fortiori stationner sur une piste cyclable est interdit, de même que dans les 5 m qui précèdent l’endroit où une piste cyclable rejoint la chaussée ! Et cela, même si c’est juste un bref instant.

Quant aux piétons, ils peuvent emprunter les pistes cyclables quand il n’y a pas de trottoir ou d’accotement à disposition, mais en laissant la priorité aux cyclistes. On a aussi des situations mixtes, où la signalisation réserve à la fois l’espace aux cyclistes et aux piétons. Dans ce cas, le respect mutuel s’impose…