Sécurité Routière : Les passages piétons, règles et obligations

Rappelons aussi que quel que soit le type de passage, un piéton doit rester attentif tout au long de la traversée ! Et, important, s’il n’y a pas de feux, il faut tout de même tenir compte des véhicules en approche, c’est indiqué dans le Code. On ne se jette donc pas sous les roues de véhicules qui sont trop près pour s’arrêter en toute sécurité. Il est aussi important que les conducteurs comprennent qu’on veut traverser. Pour cela, on marche jusqu’au passage. On regarde en direction de trafic en prenant une attitude qui montre clairement qu’on veut traverser, en allant chercher le regard des conducteurs. Et une fois qu’on est certain d’avoir été pris en compte, on peut traverser.

Pour les conducteurs :

Si c’est un carrefour avec feux, ils doivent céder le passage aux piétons qui traversent de manière régulière. Ça ne veut pas dire qu’il existe une autorisation pour écraser les autres, bien entendu ! Quand il n’y a pas de feux, les conducteurs ont l’obligation de ralentir et de céder le passage au piéton qui traverse ou qui a l’intention de traverser. Dès qu’un piéton se montre clairement intéressé par le fait de traverser, on doit lui céder le passage.

Rappelons aussi deux autres règles liées aux passages pour piétons. Il y a tout d’abord l’interdiction d’arrêt et de stationnement sur et à moins de 5 m sur la chaussée en deçà des passages pour piétons. Le but, ne pas créer de masque de visibilité. Pas d’arrêt autorisé, ça veut donc notamment dire qu’on ne peut pas y déposer une personne, même si ça ne dure que quelques secondes.

Et enfin, on ne peut pas non plus se retrouver immobilisé sur un passage pour piétons pendant qu’on circule. Donc, quand le trafic ralenti fortement devant soi, on doit faire en sorte de s’arrêter devant ou derrière un éventuel passage pour piétons. Ça demande donc un peu de vigilance !

Comme on l’a vu, la sécurité sur un passage pour piétons dépend à la fois du bon comportement des piétons comme des conducteurs…