Sécurité Routière : les modifications du Code de la route

Au premier avril dernier, différentes modifications du Code de la route sont entrées en vigueur. On ne va pas s’attarder sur toute, mais certaines méritent une petite explication.

Par exemple, la modification du texte sur les bandes bus. A plusieurs reprises, nous avons expliqué dans cette rubrique que la jurisprudence considérait que l’usager qui, en présence d’une bande bus, veut tourner à droite au prochain carrefour devait, et non pouvait, emprunter la bande bus à partir du carrefour précédent. Comme le texte a été modifié, il est difficile de vous dire si cette jurisprudence sera toujours d’actualité. Le texte actuel précise à présent que " les autres véhicules (que ceux autorisés d’office…) peuvent circuler sur la bande bus pour changer de direction à l’approche immédiate d’un carrefour ".

C’est assez proche de la formulation précédente, mais ici, le " peuvent " jette un peu le trouble et laisse à penser que le législateur ne veut absolument pas forcer les usagers à utiliser la bande bus pour virer à droite, mais qu’ils en ont la possibilité. Cela crée des risques de confrontation aux carrefours entre les usagers qui vont l’emprunter et ceux qui ne le feront pas avant de virer à droite. C’est précisément ce que l’ancienne jurisprudence tentait d’éviter, en voyant cela comme une obligation et non une possibilité. On doit donc vous encourager à la prudence, quelle que soit la manière dont vous choisirez de procéder pour virer à droite en présence d’une bande bus.

Et il faut aussi continuer à bien faire la différence entre une bande bus et un site spécial franchissable, lequel ne peut pas être utilisé pour virer à droite au prochain carrefour. La distinction se fait au niveau des marquages, qui sont discontinus pour une bande bus, et continus pour un site spécial franchissable.