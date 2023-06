Sécurité Routière : les départs en vacances

Dernière rubrique avant la pause des grandes vacances. De nombreux personnes vont prendre la route pour chercher la détente, et ce sont des trajets qui ont souvent des caractéristiques différentes de tous ceux effectués le reste de l’année. Il y a donc des conseils spécifiques à donner à cette occasion. Les conducteur vont souvent rouler plus loin, plus longtemps et en étant plus chargé que d’habitude. Ce sont de bonnes raisons pour accorder une attention supplémentaire aux préparatifs et au trajet lui-même.

Les préparatifs tout d’abord. Comme vous allez rouler plus longtemps, il est important de partir bien reposé pour éviter les coups de pompes derrière le volant. Rouler de nuit permet certes d’éviter les bouchons, mais ce n’est pas toujours une solution sûre si vous n’avez pas pu vous reposer auparavant. Même si vous utilisez un GPS, comme celui-ci peut toujours tomber en panne, il vaut mieux aussi préparer votre itinéraire sur une carte et schématiser celui-ci sous forme d’un road book, ça peut vous dépanner.

Il faut aussi bien préparer son véhicule ! Celui-ci va rouler plus longtemps et en étant plus chargé. Si vous êtes proche d’un entretien, il peut être utile de le réaliser avant de partir. Sinon, pensez au minimum à vérifier la pression et l’état des pneus, ainsi que les niveaux d’huile et de liquide lave-glace. Nettoyez aussi vitres et phares pour une visibilité optimale. Si vous tractez une remorque ou une caravane, celles-ci ont aussi besoin d’une vérification avant le départ, en commençant par les pneus.

Quant au chargement, il ne doit pas être excessif en poids, il doit être bien réparti et bien arrimé. Les objets les plus lourds seront placés dans le fond du coffre, et en tout cas, pas dans le coffre de toit. La fixation des coffres de toit ou des porte-vélos doit être vérifiée plutôt deux fois qu’une, et même lors du trajet. La plage arrière de votre véhicule n’est pas une extension du coffre et doit rester la plus dégagée possible. Rien de lourd ne peut en tout cas s’y trouver : c’est trop dangereux en cas de freinage.

Sur le trajet, on fait attention à bien garder ses distances de sécurité, car votre véhicule chargé aura bien besoin d’une plus grande longueur pour freiner en cas d’urgence. De même, son comportement sera moins bon dans les virages, ce qui est une bonne raison de plus de modérer votre vitesse.

Rappelons aussi le conseil classique de faire des pauses régulières, au plus tard toutes les 2 heures, voire plus tôt si la fatigue vous submerge. La fatigue est malheureusement une cause d’accident largement sous-estimée par les vacanciers pressés d’arriver à leur destination !

En résumé, il faut préparer l’itinéraire et le véhicule, ainsi que conduire en tenant compte du poids et en faisant des pauses régulières.

Bonne vacances !