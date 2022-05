Sécurité Routière : Les chemins réservés de type RAVEL

Dès qu’il fait beau, le nombre de promeneurs augmente, et notamment sur le RAVEL, c’est l’occasion de rappeler quelques conseils de convivialité. Les chemins du RAVEL sont, pour le Code de la route, des chemins réservés. Ils sont annoncés par un panneau bleu carré avec des logos reprenant les utilisateurs autorisés à y circuler.

Au minimum, il y a le logo du piéton et le vélo, mais on peut aussi y retrouver un logo de tracteur, de cavalier ou de conducteur de speed pedelec, c’est-à-dire les vélos électriques qui vont jusqu’à 45 km/h, si du moins le gestionnaire de voirie a voulu étendre l’accès à ces derniers. Notez que vous trouvez beaucoup de chemins réservés qui ne font pas partie du réseau RAVEL, le RAVEL est juste un type de chemin réservé qu’on trouve en Wallonie, c’est donc une appellation régionale, qui est très connue par tous les Wallons.

Ces chemins sont à la base réservés à la mobilité douce, mais il est tout de même demandé aux divers usagers de ne pas se gêner ou se mettre en danger mutuellement. Et il y a malgré tout une limitation de vitesse qui est fixée à 30 km/h. Donc, les cyclistes qui veulent faire des performances ne sont pas les bienvenus. Ceci dit, même 30 km/h, c’est déjà beaucoup quand il y a pas mal d’usagers à croiser. Un cycliste devra donc sans cesse adapter sa vitesse aux circonstances. Un petit coup de sonnette pour annoncer son arrivée est aussi très indiqué ! (une bonne sonnette est obligatoire sur TOUS les vélos !) Il faut savoir aussi que les jeux sont autorisés sur les chemins réservés. Il faut donc s’attendre à voir par exemple des enfants jouer au ballon sur un RAVEL, c’est tout à fait possible. Les jeux doivent bien entendu être interrompus le temps de laisser passer les autres usagers… Enfin, on peut également s’attendre à trouver quelques véhicules à moteur, ceux des riverains ou du personnel d’entretien par exemple. Ces derniers sont bien entendu invités à la plus grande prudence !

Quid des chiens, sont-ils autorisés ? Ceci n’est plus du Code de la route, mais oui, les chiens sont autorisés, cependant, ils doivent CONSTAMMENT être tenus en laisse. Et pas une laisse de 20 m, surtout à l’approche de cyclistes, car vous n’aurez aucun contrôle sur votre toutou de cette manière !

Pour conclure, on peut dire que le maître mot, c’est de toute façon la convivialité sur ce genre de chemin réservé, RAVEL ou autres. Si chacun y met du sien, tout se passera bien lors de vos promenades !