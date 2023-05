Sécurité routière : les bons gestes lors de situations imprévues

Notre panel de la route devait réagir à deux vidéos très différentes l’une de l’autre.

Dans la première, une caméra de bord capte les images d’un véhicule en feu sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute. Le feu a atteint tout le bloc-moteur. La fumée crée un masque de visibilité.

C’est l’occasion de se demander ce qu’un usager peut ou doit faire si son véhicule commence à prendre feu.

Se ranger le plus loin du trafic et des habitations est la première chose à chercher à faire. Ici, le conducteur a choisi judicieusement de se ranger sur la bande d’arrêt d’urgence. Ensuite, il est recommandé d’allumer ses 4 feux clignotants, de serrer le frein à main et de s’éloigner du véhicule en ayant coupé le contact. Rappelons que la loi prévoit aussi de placer le triangle de danger, un idéal plus difficile à atteindre en cas d’incendie qu’en cas de panne. Un petit feu pourra être maîtrisé avec l’extincteur de bord, mais pas un feu qui a pris de l’ampleur. Si on veut utiliser celui-ci dans le bloc-moteur, on entrouvre légèrement le capot, et on le vide dans l’interstice. Ouvrir très grand le capot peut provoquer un appel d’air qui va nourrir le feu, tout en diminuant l’action étouffante de l’extincteur. Dans tous les cas, un extincteur n’est efficace que si le jet est dirigé sur la source de l’incendie. Utilisé de trop loin et pas vers la base du feu, il ne sert pas à grand-chose. Attention aussi à la direction du vent, qu’il vaut mieux avoir dans son dos. Protéger ses mains avec des gants en cuir ou en coton (utile à stocker en permanence dans la voiture, surtout pas de matière synthétique) est vivement recommandé.

Rappelons quelques points légaux à propos de l’extincteur : il doit bien entendu ne pas être périmé (il sera généralement périmé dans l’année qui suit votre premier passage au contrôle technique), il doit être fixé solidement et à portée de main du conducteur de manière à pouvoir être saisi en 10 secondes au maximum. Ceci exclut de facto un stockage dans le coffre…

Lever le pied et s’éloigner

Pour les autres conducteurs, il convient de lever le pied, et de s’éloigner suffisamment du feu. Si vous avez un doute, vérifiez en lieu sûr si le 112 est au courant de la situation. Si vous voulez porter assistance, les conseils concernant l’usage de l’extincteur sont les mêmes : un grand feu ne sera pas éteint par votre petit extincteur, et d’autant plus si vous n’avez jamais eu d’exercice d’utilisation de celui-ci. Signalons au passage qu’il y a moyen de suivre des formations à l’utilisation des extincteurs, notamment dans les entreprises. Nous ne pouvons que vous conseiller de les suivre, c’est extrêmement utile de savoir comment agir sur un feu.