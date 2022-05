Sécurité routière : les Belges toujours plus agressifs au volant

Enervement, coups de klaxon, insultes… Plus de la moitié des automobilistes belges estiment qu’ils ne sont pas calmes derrière un volant. A l'inverse, 47% assurent rester courtois et garder leur sang froid. Si certains se contentent de gestes, un conducteur belge sur deux avoue proliférer des insultes à l'encontre des autres usagers.

Des comportements agressifs qui placent notre pays dernier du classement. Au total, onze pays européens sont passés sous la loupe du baromètre. Par ailleurs, les Belges sont les rois du klaxon, 56% des conducteurs l'emploient de manière intempestive.

Mais face à ces chiffres peu glorieux pour notre pays, quelques trucs et astuces peuvent aider les automobilistes à rester zen en toute circonstance. Par exemple, en partant à l'heure et laissant toutes les émotions négatives sur le côté au moment de prendre le volant. L’agressivité est contagieuse. La courtoisie aussi. "Reconnaître immédiatement ses erreurs et s'excuser permet généralement de désamorcer la situation et d'éviter toute escalade d'agressivité", recommande la porte-parole de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR).