Sécurité Routière : Le printemps arrive, quelques conseils pour vos pneus et de propreté

En début d’hiver, on avait rappelé divers conseils pour l’utilisation de votre véhicule. A présent que le printemps arrive à grands pas, d’autres conseils peuvent être donnés… Il y a en effet aussi quelques petites recommandations à faire au début de bonne saison.

Tout d’abord, il ne servira bientôt plus à grand-chose de garder vos pneus hiver, pensez à prendre un rendez-vous si vous ne faites pas la permutation vous-même. Les pneus hiver sont plus efficaces à des températures de revêtement en dessous de 7°. Au-dessus de 7°, ils sont moins efficaces et s’usent plus vite. Et de toute façon, si vos pneus hiver ont un indice de vitesse inférieur à vos pneus d’origine, vous devez les changer pour la fin du mois d’avril.

Certaines personnes stockent les pneus chez elles, ça demande de prendre quelques précautions ! Ainsi, avant de démonter vos pneus hiver, notez leur position. Une marque à la craie, c’est ce qui marche le mieux. Cela vous permettra de permuter les pneus l’année suivante et de monter les pneus arrière à l’avant et vice-versa afin d’équilibrer leur usure. Nettoyez vos roues et vos pneus avec de l’eau, puis séchez-les pour éviter toute corrosion. Ôtez tout caillou ou débris coincés dans les sculptures du pneu. Si vos pneus sont montés sur jantes, stockez-les à plat. S’ils sont démontés, stockez-les verticalement ou suspendez-les. Préservez aussi vos pneus de toute lumière, car les UV abîment la gomme, et entreposez-les dans un endroit sec et aéré. Dernier point : écartez vos pneus de tout produit de type hydrocarbure, solvant et de tous les produits chimiques en général.

C’est aussi le bon moment pour laver à fond son véhicule, tant l’intérieur et que l’extérieur, pour le plaisir de rouler dans une voiture propre, bien sûr, mais aussi pour freiner le processus de vieillissement de votre véhicule. Un bon lavage à l’eau chaude enlèvera notamment les résidus de sel de déneigement. Vous pouvez le faire chez vous, avec un jet haute pression pour le bas de caisse, mais un passage au car wash avec option nettoyage de bas de caisse est sans doute encore mieux dans ce cas.

De toute façon, nettoyer régulièrement son véhicule n’est pas inutile en matière de sécurité, puisqu’avec des vitrages propres, on voit quand même nettement mieux. Et la vue, c’est la base de la sécurité !