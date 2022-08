Sécurité routière : le nombre de piétons tués a doublé en un an

Malgré ces chiffres, certaines agglomérations observent des améliorations. C’est le cas à Charleroi où on mise sur les aménagements cyclables et la réduction de la vitesse. "Tout le centre-ville de Charleroi est passé à 30 km/h. À cette vitesse, vous n’avez pas cet effet tunnel. Vous voyez beaucoup plus de façon latérale et donc les usagers faibles", explique David Quinaux, porte-parole de la zone de police de Charleroi.