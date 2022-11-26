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Безпека на дорозі: запуск кампанії Боб, заборонено водіння в нетверезому стані | Sécurité routière : lancement de la campagne Bob, pas d’alcool au volant

© Getty Images

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

"It's my life", — наспівують різні учасники дорожнього руху, коли проїжджає водій Боб. Хіт доктора Албана надає свої нотки та слоган новій зимовій кампанії Bob, опублікованій у відеоролику та на плакатах, коли водіння в нетверезому стані відновлюється, коли пандемія коронавірусу спадає.

 За дев'ять місяців року через надмірне вживання алкоголю сталося 3138 ДТП.

У період з січня по червень 22 779 осіб дали позитивний результат на алкоголь, або 126 за день. Такими результатами Бельгія не може пишатися. Щороку, щодня на дорогах стає надто багато жертв: загиблих і тяжко травмованих. Вживання алкоголю є причиною 25% ДТП.

Зіткнувшись з п’яним водієм, половина людей повертає свого друга, щоб переконатися в його безпеці, третина намагається знайти інший спосіб, щоб не дати сісти йому за кермо, 13% роблять зауваження, не наважуючись надто втручатися, і 3% кажуть: нічого, за даними Інституту безпеки дорожнього руху Vias, який опитав тисячу людей у ​​новому дослідженні.

Коли людина, яка випила, незнайома, половина не втручається взагалі або задовольняється простим зауваженням.

Хоча водії усвідомлюють ризики, вони недооцінюють зниження уваги та уповільнення рефлексів, пов’язаних із вживанням алкоголю.

Щоб підвищити обізнаність серед користувачів усіх переконань (велосипеди також підпадають під обмеження щодо вживання алкоголю), кампанія Bob буде розгорнута в соціальних мережах і громадських місцях до кінця січня.

Тому наприкінці року водії можуть очікувати посилених перевірок у будь-який час і в будь-якому місці.

 

Sécurité routière : lancement de la campagne Bob, pas d’alcool au volant

"It's my life", fredonnent différents usagers de la route au passage d'un conducteur Bob. Le tube de Dr Alban prête ses notes et son slogan à la nouvelle campagne hivernale Bob, déclinée en spot vidéo et en affiches alors que la conduite sous l'emprise de l'alcool repart à la hausse en même temps que la pandémie de coronavirus diminue.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, il y a eu 3.138 accidents de circulation à cause d’une consommation excessive d'alcool.

22.779 personnes ont été contrôlées positives à l'alcool entre janvier et juin derniers, soit 126 par jour. La Belgique ne peut pas être fière de ces résultats. Il y a chaque année, chaque jour, beaucoup trop de victimes de la route : des décès et des blessés graves. La consommation d'alcool est la cause de 25% des accidents de la route.

Face à un conducteur imbibé, la moitié des personnes ramène leur ami pour s'assurer de sa sécurité, un tiers tente de trouver une autre solution pour éviter que celui-ci ne prenne le volant, 13% font une remarque sans trop oser intervenir et 3% ne disent rien, selon l'Institut de sécurité routière Vias, qui a interrogé un millier de personnes dans une nouvelle étude.

Lorsque la personne qui a trop bu est un inconnu, la moitié n'intervient pas du tout ou se contente d'une simple remarque. 

Bien que les conducteurs soient conscients des risques, ils sous-estiment la baisse d'attention et le ralentissement des réflexes que la consommation d'alcool.

Pour sensibiliser les usagers de tous bords (les vélos étant également soumis à la limitation de consommation d'alcool), la campagne Bob sera déclinée sur les réseaux sociaux et dans l'espace public jusqu'à la fin du mois de janvier.

Les conducteurs et conductrices peuvent donc s'attendre à des contrôles renforcés pour la fin d'année, à tout moment et en tout lieu.

 

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