Безпека на дорозі: запуск кампанії Боб, заборонено водіння в нетверезому стані | Sécurité routière : lancement de la campagne Bob, pas d’alcool au volant

"It's my life", — наспівують різні учасники дорожнього руху, коли проїжджає водій Боб. Хіт доктора Албана надає свої нотки та слоган новій зимовій кампанії Bob, опублікованій у відеоролику та на плакатах, коли водіння в нетверезому стані відновлюється, коли пандемія коронавірусу спадає.

За дев'ять місяців року через надмірне вживання алкоголю сталося 3138 ДТП.

У період з січня по червень 22 779 осіб дали позитивний результат на алкоголь, або 126 за день. Такими результатами Бельгія не може пишатися. Щороку, щодня на дорогах стає надто багато жертв: загиблих і тяжко травмованих. Вживання алкоголю є причиною 25% ДТП.

Зіткнувшись з п’яним водієм, половина людей повертає свого друга, щоб переконатися в його безпеці, третина намагається знайти інший спосіб, щоб не дати сісти йому за кермо, 13% роблять зауваження, не наважуючись надто втручатися, і 3% кажуть: нічого, за даними Інституту безпеки дорожнього руху Vias, який опитав тисячу людей у ​​новому дослідженні.

Коли людина, яка випила, незнайома, половина не втручається взагалі або задовольняється простим зауваженням.

Хоча водії усвідомлюють ризики, вони недооцінюють зниження уваги та уповільнення рефлексів, пов’язаних із вживанням алкоголю.

Щоб підвищити обізнаність серед користувачів усіх переконань (велосипеди також підпадають під обмеження щодо вживання алкоголю), кампанія Bob буде розгорнута в соціальних мережах і громадських місцях до кінця січня.

Тому наприкінці року водії можуть очікувати посилених перевірок у будь-який час і в будь-якому місці.