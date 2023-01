Sécurité Routière : La tirette, rappel du fonctionnement

Dans l'article précédent, on évoquait un dispositif récent du Code, à savoir le couloir de secours, on fait de même avec une règle qui date de 2014, et qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque, à savoir la tirette. Est-ce que ce point du Code est désormais bien appliqué ?

Il l’est sans doute de mieux en mieux, surtout à Bruxelles et ses environs, même si nous recevons encore de temps en temps une remarque de quelqu’un qui se plaint que c’est moins le cas en province.

Revoyons ce qu’est la tirette ! C’est un système qui fait en sorte que quand il y a de forts ralentissements à hauteur d’un rétrécissement, les files s’intègrent plus harmonieusement.

Rappelons que la tirette est obligatoire quand 2 conditions sont réunies.

Tout d’abord, il faut une situation avec une perte de bande de circulation sur la chaussée que l’on suit, que ce soit suite à des travaux, un accident ou encore un aménagement permanent de la chaussée. La bande de lancement d’une autoroute, ou l’accès à un rond-point ou à un carrefour ne sont pas des pertes de bande de circulation et vous ne devez pas y appliquer la tirette… même si on constate qu’en cas de bouchons, les conducteurs appliquent souvent – bénévolement - une forme d’alternance à ces différents endroits.

La deuxième condition est qu’il faut une circulation fortement ralentie. Si la circulation est fluide ou est seulement légèrement ralentie, la tirette ne s’applique pas et on respecte alors les règles générales et la signalisation en place. Mais si la circulation est fortement ralentie, on applique la tirette, ce qui veut dire que les conducteurs de la bande qui disparaît et les conducteurs de celle qui continue doivent, à hauteur du rétrécissement, s’intégrer en alternance sur la bande qui continue.

Il est important de noter que la tirette ne s’effectue qu’à une seul endroit, à savoir juste à hauteur du rétrécissement, et c’est là que les véhicules des 2 files s’intègrent l’une à l’autre.

La tirette apporte des avantages en termes de mobilité et d’occupation de la voirie. Ainsi, quand il y a des files à cause d’un rétrécissement, il est plus profitable pour tout le monde que 2 files de moindre longueur s’intègrent harmonieusement à hauteur même du rétrécissement, plutôt que de voir les conducteurs se ranger en une seule et très longue file qui va parfois remonter très loin en amont du rétrécissement et éventuellement entraver ainsi la circulation d’autres axes routiers. Ce qu’on souhaite donc avec la tirette, c’est utiliser au mieux l’espace disponible sur la chaussée.