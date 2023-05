Sécurité Routière : la prudence est de mise en sortant de chez vous

Beaucoup de personnes ont un garage ou un parking privé, ou doivent aller et venir de parkings qui sont hors de la voie publique. Nous allons aujourd’hui rappeler quelques conseils de prudence à suivre, car il faut faire attention tant au trafic automobile qu’aux usagers faibles dans de telles manœuvres.

En ce qui concerne les usagers faibles, il faut toujours avoir en tête qu’il y a souvent un trottoir, un accotement, voire une piste cyclable entre la propriété privée et la chaussée. En quittant une propriété privée, que ce soit votre maison ou le parking d’un commerce par exemple, on n’a jamais la priorité sur ce qui circule sur la voie publique, même si la sortie du parking a été rendue carrossable et ressemble à une route. Il faut donc laisser les piétons et les cyclistes passer sans les mettre en danger. Pour cela, il faut sortir prudemment, tout en douceur, surtout si la vue est masquée par une haie ou une façade.

Les usagers faibles doivent également être un minimum attentifs, car il y va de leur intégrité physique ! Si vous voyez apparaître l’avant ou l’arrière d’un véhicule à une sortie de garage, ne partez pas du principe que le conducteur vous a vu ou va d’office faire attention à votre présence. Après tout, même si vous êtes en droit, c’est vous qui risquez le plus en cas de choc ! Dès lors, si vous n’avez pas de contact visuel avec le conducteur, la prudence veut que vous vous arrêtiez un instant. Tout ça n’est évidemment possible que si vous n’êtes pas accaparé par votre GSM. Même si rien n’interdit à un piéton de l’utiliser en marchant, ça peut vous faire manquer une sortie de véhicule ou d’autres dangers.

Bien entendu, après avoir franchi le trottoir, l’accotement ou la piste cyclable, le véhicule qui quitte une propriété privée va rejoindre une chaussée publique. Et là aussi, pas question non plus de gêner ou mettre en danger d’autres conducteurs. La manœuvre doit donc se faire avec la plus grande prudence, sans forcer le passage. Et si quelqu’un de bienveillant s’arrête pour vous laisser sortir, un petit remerciement sera le bienvenu !

Tout cela est valable dans l’autre sens également, quand on rejoint la propriété privée, même si dans ce cas, le conducteur bénéficie généralement d’une meilleure visibilité. Mais il est important néanmoins de bien signaler à temps ses intentions, car c’est souvent une manœuvre qui surprend les autres conducteurs. Et qui dit manœuvre, dit toujours obligation de céder le passage aux autres usagers, piétons et cyclistes compris !