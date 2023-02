Sécurité Routière : La fatigue au volant, quelques conseils

On est quasi à la veille du premier long congé du nouveau calendrier scolaire, qui commence le week-end prochain. Les élèves du primaire et du secondaire seront en congé pour deux semaines, et sans doute que de nombreux parents en ont profité pour prévoir une semaine de vacances eux aussi, avec peut-être un long trajet à la clé. La prudence s’impose…

On pense particulièrement à la fatigue qui est une cause d’accident sous-estimée sur les longs trajets. Vu la période, ce sont particulièrement les personnes qui partiront pour les sports d’hiver qui seront les plus en danger à cause de la longueur du trajet. Le premier conseil à leur donner est de partir bien reposées. Même si les préparatifs du départ peuvent être stressants, au bureau comme à la maison, il est important de s’accorder une bonne nuit de sommeil avant de partir. Cela vaut également si vous choisissez de rouler de nuit pour éviter les encombrements. Ne partez en tout cas jamais en enchaînant la route directement après votre journée de travail. Reposez-vous avant.

L’autre grand conseil est de s’arrêter, de faire les pauses à temps ! Cela permet au conducteur de ne pas accumuler la fatigue, de se distraire et donc, après coup, de rester vigilant et concentré plus longtemps. Cela permet à chacun de se dégourdir et de prendre l’air, de faire un peu de sport et d’exercice. En général, on parle d’une pause toutes les deux heures, mais n’hésitez pas à vous arrêter plus tôt si votre corps vous lance des signaux annonciateurs d’un coup de pompe. Lors d’une pause, c’est aussi le bon moment pour alterner les conducteurs !

Mais la fatigue ne concerne pas que le vacancier, elle peut toucher aussi n’importe quel conducteur à l’occasion d’un retour tardif à la maison après une soirée chez des amis ou en boîte. Et le problème, c’est que sur des trajets plus court, le conducteur peut encore plus facilement être tenté de renoncer à une pause, voire à une petite sieste, parce qu’il connaît la route, et se dit qu’il sera bientôt dans son lit. Grave erreur, car l’envie de dormir est souvent plus forte que toute votre détermination à rester éveillé ! Et ne croyez non plus que d’user de petits trucs comme ouvrir les fenêtres ou mettre la musique à fond pourront vous aider très longtemps à vous tenir éveillé ! Non, en cas de fatigue, la seule prévention possible est la pause, voire une courte sieste.