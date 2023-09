Sécurité Routière : la ceinture de sécurité, quelques rappels

On ne voit plus très souvent des campagnes pour le port de la ceinture ces derniers temps, est-ce que ça veut dire que tout le monde la porte à présent ?

Certainement pas, mais la situation a changé. Les véhicules actuels ont des alarmes qui rappellent aux conducteurs, et même souvent aux passagers, qu’ils doivent porter la ceinture. Ça ne veut pas dire pour autant que la situation est parfaite. Il y a toujours de véhicules en circulation qui n’ont pas ces rappels. On a aussi des personnes qui contournent ces rappels pas des astuces un peu idiotes. Et il y a aussi des personnes qui la portent mal.

Parmi les stupides astuces pour ne pas entendre le bip-bip de rappel, on voit dans nos contrôles des personnes qui s’asseyent sur la ceinture attachée, par exemple. C’est un comportement rebelle un peu enfantin. Mais c’est surtout dangereux, car on ne profite d’aucun des bienfaits de la ceinture. On a aussi des personnes qui positionnent mal la ceinture. Par exemple, la partie diagonale est mise sous l’aisselle. En cas d’accident, voire de freinage brusque, c’est extrêmement dangereux, car c’est alors la cage thoracique qui va absorber tout le choc de la décélération. Le choc sera bien mieux réparti si la ceinture est posée sur la clavicule, comme c’est prévu.

Certes, on peut tout de même disposer d’une dispense de port de la ceinture, mais bien entendu, il faut une raison valable pour cela, et il n’y en a pas beaucoup. Cette dispense ne sera octroyée qu’avec un dossier médical dûment motivé, on ne peut donc pas s’autodispenser !