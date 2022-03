Sécurité Routière : La Bonne Position de Conduite

Dans l’article précédent, on avait parlé de la position des mains sur le volant, et de l’importance de le tenir avec les mains posées à 9h15, mais pour une bonne conduite, il y a aussi une position idéale du corps. En effet, être bien installé dans le siège de son véhicule est un élément important pour bien conduire. Et d’ailleurs, lorsque vous passez votre permis, c’est un point qui est pris en compte par l’examinateur. Car une bonne position permet une meilleure maîtrise et améliore aussi la sécurité en cas d’accident. La bonne position va même augmenter l’efficacité de la ceinture et de l’airbag, si le choc ne peut être évité.

Le premier conseil, est d’éviter les contraintes extérieures non nécessaires. Des vêtements trop serrés, trop volumineux ou encore des poches trop remplies peuvent vous gêner dans vos gestes. Donnez-vous donc de la liberté de mouvement…

Ensuite, calez-vous bien au fond de votre siège, le dos collé à celui-ci. Afin de trouver une distance optimale entre ce dernier et les pédales, il faut alors que, lorsque l’embrayage ou le frein est entièrement enfoncé, votre jambe ne soit pas tendue. Inutile de trop vous rapprocher non plus, vos cuisses doivent toujours reposer sur l’assise du siège. Réglez ensuite le dossier pour que votre dos soit entièrement en contact avec ce dernier et bien droit. Pensez aussi, si vous êtes de petite taille, à monter le siège en hauteur, cette fois-ci pour une question de visibilité.

Un bon truc à utiliser, c’est qu’une fois bien assise, vous devez pouvoir poser les poignets sur le haut de celui-ci pour évaluer si vous n’êtes ni trop près, ni trop loin du volant. Sachez que lorsque le volant est bien réglé, vos bras doivent former un angle une fois ce dernier en main dans la position 9h15. Vérifiez que vos épaules soient bien en contact avec le dossier du siège, même lorsque le volant est tourné. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à le rapprocher encore un peu. N’oubliez pas non plus que le volant peut être réglé en hauteur ou en profondeur dans de nombreux véhicules, ça peut aussi vous aider à trouver la meilleure position. Si le volant est inamovible, tous les réglages se feront à l’aide du siège.

Terminons par l’appuie-tête. Il joue un rôle important dans la sécurité car il peut éviter un coup du lapin en cas d’impact. Il est facile à positionner, il suffit que le haut de l’appuie-tête soit au même niveau que le haut de votre tête, c’est comme ça qu’il vous protégera le mieux. Moins il y a d’espace entre l’appuie-tête et l’arrière de votre crâne, mieux c’est pour éviter le coup du lapin.

Signalons enfin qu’on trouve aussi sur Internet des tutoriels bien faits sur la bonne position au volant…