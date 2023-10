Sécurité Routière : l’automne est là, voici quelques points à prendre en compte

Vous pouvez aussi commencer à mettre un peu de liquide lave-glace prévu contre le gel. Vous ne serez pas surpris s’il y a une offensive soudaine du froid. Avoir toujours du liquide lave-glace est important toute l’année, mais encore plus quand on arrive à la mauvaise saison à cause du sel qu’on épand sur les routes. Vérifiez aussi l’état de vos essuie-glaces, car ils sont aussi plus sollicités en cette saison.

Sur la route, il faut aussi adapter son comportement car on est dans une saison où la météo rend la circulation plus difficile. Le gel, le givre, le verglas, la neige, le brouillard, la pluie vont se relayer pour vous compliquer la vie, sans compter les feuilles mortes. Il faut souvent lever le pied davantage que pendant la bonne saison, avoir une conduite plus souple, plus préventive encore.

La visibilité n’est plus la même non plus. Les jours sont plus courts, il faut donc contrôler encore plus souvent l’état de ses feux, leur propreté également. N’oublions pas les vitrages, qu’il faut garder propres à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est d’autant plus important que le soleil est bas sur l’horizon à présent. Un soleil bas sur des vitres sales, c’est l’assurance de ne presque rien voir du tout. Car la saleté traversée par les rayons du soleil crée une sorte de halo lumineux éblouissant.

Et ce n’est donc pas le moment de ranger ses lunettes de soleil ! Elles peuvent être tout autant, si pas plus utiles quand les journées sont courtes qu’en été. En cette saison, on roule souvent avec le soleil dans les yeux, bien plus qu’en été généralement, car il est généralement bas sur l’horizon aux heures de pointe.

Idéalement, les conducteurs qui ont le soleil dans le dos devraient aussi penser à allumer leurs feux de croisement. Cela permettra d’être mieux vu par les conducteurs qui ont le soleil de face. Surtout s’ils ont des vitres sales et qu’ils ne portent pas de lunettes de soleil…

Enfin, pour les usagers faibles, piétons ou cyclistes, la visibilité doit aussi un souci permanent. Éclairage en ordre et vestes fluo, ou vêtements clairs, sont un must si on doit côtoyer de près le trafic automobile.