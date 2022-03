Sécurité Routière : L’Art de Bien Traverser

En tant que piéton, il faut bien de temps en temps traverser une chaussée, et c’est toujours une opération délicate. Alors voici nos conseils et rappels de règles.

Commençons par parler de l’aménagement spécialement prévu pour la traversée, je parle du passage pour piétons. Sur un passage pour piétons non protégé par des feux, les conducteurs doivent vous céder le passage quand vous vous apprêtez à traverser ou que vous êtes en train de traverser. Mais attention, comme priorité ne veut jamais dire sécurité, restez toujours attentifs lors de la traversée et essayez d’accrocher le regard des conducteurs. De votre côté, vous avez l’obligation de tenir compte des véhicules en approche, ce qui veut dire que vous devez éviter de vous jeter sur un passage quand visiblement, il sera difficile pour les conducteurs de s’arrêter pour vous. L’idéal est de se présenter sans précipitation devant le passage, et de bien regarder des deux côtés, ce qui va faire comprendre aux conducteurs que vous voulez traverser. Et rappelons que s’il y a un passage pour piétons à moins de 20 m, vous devez faire le détour pour l’utiliser.

S’il s’agit d’un passage pour piétons avec des feux, il faut bien entendu démarrer votre traversée si le feu pour piétons est au vert. Mais là aussi, jetez tout de même un œil pour voir si tous les conducteurs se sont bien arrêtés !

Si vous traversez loin de tout passage pour piétons, vous n’avez normalement pas la priorité sauf vis-à-vis des conducteurs qui virent dans votre direction à un carrefour et qui doivent vous laisser achever votre traversée en toute sécurité. Vous avez aussi la priorité sur un trottoir en saillie qui traverse un carrefour. Sinon, c’est à vous à faire attention à ne pas gêner le trafic, à ne pas créer une situation de danger dans laquelle vous pourriez être la principale personne à subir les conséquences de votre négligence. Mais ne perdez jamais de vue qu’un véhicule qui tenterait de vous éviter pourrait tout aussi bien avoir un accident avec des tiers, il n’y a donc pas que votre petite personne qui peut souffrir de votre imprudence. Evitez aussi de traverser en diagonale pour limiter votre présence sur la chaussée au maximum.

Enfin, quand la luminosité est faible, ou nulle, ne pensez pas trop vite que les phares des véhicules sont suffisants pour vous apercevoir quand vous traversez. Si vous êtes habillé de vêtements sombres, vous pourriez être vu trop tard pour que le conducteur puisse vous éviter. Des vêtements clairs, ou mieux encore, des éléments fluo et réfléchissants sont un plus pour votre sécurité dès que le manque de lumière pose problème !