Sécurité Routière : Entrer et sortir d’un véhicule

Voilà quelque chose que tout le monde fait régulièrement sans trop y réfléchir, à savoir entrer ou sortir d’une voiture. Ça semble banal, mais ça nécessite pourtant de faire attention à certaines choses, car c’est un moment où l’on s’expose à un risque certain d’accident.

Il y a tout d’abord l’ouverture des portières qui peut se révéler dangereuse. C’est pour ça que le Code de la route stipule qu’il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d’un véhicule ou d’y monter, sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour d’autres usagers de la route en particulier les piétons et les conducteurs de véhicules à deux roues. La priorité est donc à ceux qui circulent, et non à ceux qui veulent rejoindre ou quitter un véhicule, c’est bon de le rappeler.

Cet article ne s’adresse pas qu’au conducteur, mais à tous les occupants qui vont et viennent d’un véhicule. Et il ne vise pas que l’ouverture des portières du côté trafic motorisé, mais aussi du côté d’un trottoir ou d’une piste cyclable. La portière qui s’ouvre sans précaution est d’ailleurs une cause d’accident fréquente pour les cyclistes. Mais plus d’un piéton s’est aussi fait très mal dans ces circonstances. Il faut donc à chaque fois faire en sorte de bien regarder partout avant d’ouvrir une portière.

Pour les parents qui embarquent ou débarquent des enfants, on va leur recommander de faire monter ou descendre les enfants du côté du trottoir, car ils appréhendent moins bien la vitesse des véhicules en mouvement que les adultes. Et si vous devez encore les attacher vous-même dans un siège, la portière reste alors plus longtemps ouverte, et là aussi, c’est préférable de le faire côté trottoir.

Ensuite, il y a aussi le trajet du trottoir vers le véhicule et inversement, trajet sur lequel le piéton n’a pas de priorité par rapport aux véhicules en circulation. On recommande de toujours faire face au trafic en approche. Ainsi, si vous êtes garé à droite du sens de circulation, vous quitterez le véhicule en prenant la direction du coffre. Et pour le rejoindre, vous passerez par l’avant du véhicule. Ainsi, vous aurez constamment le trafic en approche dans votre champ de vision. Cet aspect est observé lors du passage du permis B, c’est bon à savoir pour les guides et les candidats au permis. Pour le stationnement en rue, le candidat doit sécuriser et quitter son véhicule pour se rendre sur le trottoir, et ensuite revenir derrière le volant. A cette occasion, l’examinateur regarde notamment si le candidat fait face au trafic à l’aller comme au retour. Mais voilà une façon de faire que tout le monde devrait connaître…