Sécurité Routière : en ville ou à la campagne, quelques conseils aux piétons

Beaucoup de personnes aiment à faire de la marche comme activité à la fois sportive et délassante. Elles marchent souvent à la campagne, c’est plus agréable, mais c’est aussi un environnement qui est très différent de la ville. Que peut-on donner comme conseils ?

C’est vrai que pour un piéton en ville, on se focalise surtout sur des conseils liés à la traversée, car le reste du temps, le piéton est plutôt éloigné du trafic automobile. A la campagne, ce n’est moins le cas, car la plupart des routes n’ont pas de trottoirs et ont au mieux une piste cyclable.

Tout d’abord, rappelons qu’en l’absence de trottoir ou d’accotement praticable, le piéton doit utiliser la piste cyclable s’il y en a une. Il devra bien entendu laisser la priorité aux cyclistes dans ce cas. A l’inverse, le cycliste se doit aussi d’être prudent quand des piétons sont sur la même piste cyclable que lui, il faudra les croiser ou les passer prudemment. Quand un cycliste n’est pas certain d’avoir été remarqué par un piéton, un petit coup de sonnette pourra aider. Rappelons que la sonnette est un accessoire obligatoire.

Et quand il n’y a même pas de piste cyclable, il faut donc marcher le long de la chaussée. Ça ne se fait pas n’importe comment, bien entendu, car la chaussée est d’abord le domaine des conducteurs.

Il y a donc des règles à suivre pour les piétons, qui diffèrent selon qu’il s’agit de piétons individuels ou en groupes non organisés, ou des groupes organisés.

Si on est seul ou en groupe sans guide, on marche à gauche de la route par rapport au sens de sa marche. Ça permet de bien voir le trafic qui vient d’en face sans courir de trop gros risques avec le trafic qui vient de l’arrière. Il sera autorisé de passer de l’autre côté de la route pour des raisons de sécurité, par exemple, si vous arrivez à un endroit où la visibilité en marchant à gauche est vraiment mauvaise. L’idéal, c’est de penser en permanence à se rendre le plus visible possible, par le comportement, mais aussi la tenue. Pour ce qui est de la tenue, on pense bien évidemment à la veste fluo, ou à tout le moins, à des vêtements clairs.

Et qu’en est-il des groupes organisés ? Le Code précise que les cortèges, les processions et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée. Ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit.

Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus, accompagnés d’un guide peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.

Pour la visibilité des groupes organisés, même conseil, ça doit être une préoccupation de tous les instants. Depuis quelques années, on peut constater que les troupes scoutes portent généralement du fluo pour les marches, c’est une très bonne chose pour réduire le risque d’accident.

Enfin, pour ces groupes organisés, rappelons qu’un éclairage est obligatoire de nuit. Il sera rouge à l’arrière, blanc à l’avant si le groupe marche à droite, et rouge à l’avant, et blanc à l’arrière, quand le groupe marche à gauche.