Sécurité Routière : Déjà Se Préparer pour l’Eté

Même si l’été paraît encore loin, pour votre véhicule, il faut déjà y penser. Vous n’avez peut-être pas encore enlevé vos pneus hiver, surtout si vous étiez aux sports d’hiver pendant les vacances de Pâques, mais à présent, les températures moyennes ne leur sont plus favorables, il est donc temps de les remplacer par les pneus été.

La gomme des pneus hiver est plus efficace que celle des pneus été sur un revêtement qui ne dépasse pas 7°. Dès qu’il fait plus chaud, comme ils sont plus tendres, ils sont moins efficaces et s’usent plus vite que les pneus été, dont la gomme est plus dure. Et ça s’inverse en dessous de 7°. Il est clair qu’à cette saison, on n’est plus souvent dans les conditions qui conviennent aux pneus été.

Pensez également à un bon nettoyage de votre véhicule. Normalement, en hiver, il faudrait nettoyer les véhicules et leurs soubassements entre les périodes de gel pour se débarrasser du sel, qui n’est jamais bon pour ceux-ci. Mais à défaut de le faire régulièrement, la sortie de l’hiver est un bon moment pour un lavage approfondi. Il est assez rare qu’on épande encore du sel à partir d’avril. Le nettoyage est aussi favorable au bon fonctionnement des capteurs et caméras qu’on trouve sur de nombreux véhicules. Il améliore bien entendu aussi votre vision…

Les insectes sont aussi de retour, et malheureusement, ils viennent souvent s’écraser sur le pare-brise ou les phares. Il existe des produits pour les vitres qui favorisent le décollement des insectes, pensez-y au moment de compléter le liquide du lave-glace. Pensez aussi à nettoyer vos phares de temps en temps, tant pour les insectes que la saleté courante. Vous verrez mieux la nuit, et vous serez moins éblouissants, car la saleté disperse les rayons lumineux dans toutes les directions, c’est ce qui peut provoquer de l’éblouissement.