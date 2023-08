Sécurité routière : de l'importance d'un bon entretien de son véhicule

On recommande par exemple de vérifier leur pression tous les mois. De nombreuses stations-service disposent de compresseurs. Pensez-y ! Des pneus sous-gonflés vont plus vite s’user et s’échauffer, d’où risque d’éclatement. S’il est plus rare que les pneus soient surgonflés, c’est aussi à éviter, car leur usure est irrégulière également (le centre de la bande de roulement s’use davantage) et le contact avec la route peut aussi être plus petit à cause de la déformation due à l’excès de pression.

La profondeur des sculptures est aussi à suivre. Légalement, il faut au minimum 1,6mm. Mais c’est peu, et il vaut mieux ne pas attendre ce stade d’usure pour les changer, car l’aquaplanage vous guette avec si peu de profondeur. On recommande plutôt de ne pas descendre sous les 3mm.

Il faut aussi vérifier régulièrement leur état global. Une entaille ou une hernie, provenant du choc avec une bordure saillante par exemple, doivent vous conduire à les remplacer par prudence. Car dans un cas comme dans l’autre, un éclatement est possible en roulant…