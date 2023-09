Sécurité Routière : Cyclistes sur les trottoirs et passages piétons, mais dans quelles conditions ?

Dans le prolongement des trottoirs, on trouve bien entendu souvent des passages pour piétons. Là-aussi, on y retrouve de temps à autres des cyclistes. Est-ce autorisé ?

On ne trouve nulle part dans le code d’interdiction pour les cyclistes d’emprunter les passages pour piétons. Mais dans ce cas, nous recommandons aux cyclistes de mettre pied à terre afin, d’une part, de pouvoir bénéficier de la priorité de passage qui n’est dévolue qu’aux piétons, et d’autre part, pour ne pas mettre en danger ces derniers. Car si en plus de surveiller les voitures, les piétons doivent se méfier des vélos, leur traversée devient plus périlleuse. Et bien entendu, quand il y a une passage pour cyclistes présent sur la voirie, c’est là qu’ils doivent traverser et pas sur le passage pour piétons.

En résumé, on retient : jamais de cyclistes de 10 ans et plus sur les trottoirs de nos villes, et utiliser le passage pour piétons à vélo n’est pas interdit mais doit se faire prudemment, car on ne bénéficie d’aucune priorité !