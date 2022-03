Sécurité Routière : Cyclistes et Transports Scolaires de Personnes Handicapées, 2 Modifications de la Législation !

Il y a des changements de règles qui passent parfois inaperçus, et c’est généralement parce qu’ils ne révolutionnent pas le Code de la route. Je vous en présente deux qui sont apparus en début d’année.

Le premier ne concerne que la Wallonie et est surtout symbolique. Comme vous le savez, une partie de Code de la route est régionalisé, et c’est par exemple le cas de la vitesse maximale autorisée, qui peut être modifiée par les régions, sauf celle des autoroutes, qui reste de compétence fédérale. Donc, en Wallonie, il existe désormais une limitation à 30 km/h sur les parties de la voie publique mixte piétons/cyclistes annoncées par les signaux d9 et d10. Ces panneaux ressemblent à celui de la piste cyclable classique, rond et bleu avec un logo de vélo, mais avec en plus le logo d’un piéton adulte et d’un enfant. Comme ci-dessous, si vous ne comprenez pas de quoi je parle. Le but de cette mesure symbolique, ''symbolique'' car difficilement contrôlable, est de rappeler aux cyclistes les plus rapides qu’ils doivent lever le pied en présence de piétons sur un espace partagés. Cette vitesse de 30 km/h était déjà effective sur un chemin réservé comme le Ravel, il est assez logique de l’étendre à d’autres situations où les piétons et cyclistes doivent cohabiter. Je rappelle qu’une limitation de vitesse ne veut pas dire qu’il faut rouler en permanence à la limite de cette vitesse maximale autorisée, car 30 km/h, c’est déjà très rapide lorsqu’il s’agit de passer à côté de piétons !