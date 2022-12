Sécurité Routière : Conduite éco, conduite plus sûre également

En ces temps de carburants chers, faisons aujourd’hui faire le rapprochement entre la conduite économique et la conduite préventive. On peut économiser du carburant tout en diminuant le risque d’accident, car certains des principes de base de la conduite économique permettent aussi de diminuer le risque routier, et je vous explique pourquoi rapidement.

Tout d’abord, pour économiser du carburant, ayez tout d’abord un véhicule en bon état et bien entretenu. Commencez par vérifier régulièrement la pression de vos pneus. Un pneu pas assez gonflé, c’est du carburant consommé en plus, une usure prématurée et une tenue de route moins bonne. Et ne négligez pas les entretiens de votre véhicule car un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant allant jusqu’à 25%.

Ensuite, il y a l’anticipation. Voir loin, éviter les accélérations inutiles et utiliser le frein moteur pour ralentir sans brusquerie, garder une bonne distance de sécurité, tout ça est à la fois bon pour économiser du carburant et éviter des accidents.

Par ailleurs, comme il y a un lien évident entre le poids et la consommation, il est intelligent de supprimer toute charge inutile. Faites pareil pour tout ce qui affecte l’aérodynamisme de votre véhicule. Par exemple, il est inutile de circuler avec un coffre de toit vide, cela occasionne une surconsommation de 10 à 15%. N’utilisez la climatisation que quand c’est nécessaire. La surconsommation de carburant des véhicules due à la climatisation peut atteindre 10% sur autoroute et 25% en ville.

Sur la route, adoptez une conduite souple. Démarrez en douceur et passez sans attendre le rapport supérieur pour ne pas monter trop haut dans les tours, la plupart des véhicules actuels vous le rappellent sur le tableau de bord. En conduisant à une vitesse aussi constante que possible, la perte d’énergie et de carburant reste la plus faible possible. N’hésitez pas non plus à réduire un peu votre vitesse, il y a aussi de fameux gains de carburant à faire puisque la résistance à l’air augmente avec le carré de la vitesse, et tout ça sans perte de temps significative ! Par exemple, à une vitesse de 120 km/h, un véhicule consomme environ 20% plus de carburant qu’en roulant à 100 km/h. Sur un trajet de 25 km, la différence dans la durée du parcours entre ces deux vitesses n’est par contre que de deux minutes.

N’oublions pas non plus que quand on sait qu’on va rester immobile un certain temps, il faut couper le moteur ! C’est en effet prévu dans le Code de la route, ainsi que dans les règles environnementales en Wallonie. Cette mesure aussi bonne pour diminuer la pollution sonore pour les riverains aux endroits où de nombreux véhicules s’arrêtent régulièrement, comme à un passage à niveau. Si votre véhicule est équipé de la technologie stop and start qui coupe le moteur au point mort, laissez le système travailler pour vous !

Enfin, rappelons enfin que le km le moins cher est celui qu’on ne parcourt pas. Donc, s’épargner de temps en temps un trajet inutile est une bonne chose qui vous met en plus à l’abri des risques routiers.