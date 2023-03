Sécurité Routière : comment se comporter avec les véhicules prioritaires ?

Quand on entend un véhicule prioritaire approcher, on n’est pas toujours très à l’aise et on ne sait pas toujours comment se comporter. Rappelons les règles et conseils concernant cette situation assez courante finalement.

Tout d’abord, le Code ne vous impose une réaction que dans un seul cas précis, à savoir quand les feux bleus et la sirène fonctionnent simultanément. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, le véhicule prioritaire est en mission prioritaire.

Donc, si un véhicule prioritaire n’a que les feux bleus allumés, on ne doit rien faire de particulier. Au besoin, le conducteur du véhicule prioritaire ajoutera la sirène s’il veut demander qu’on lui cède le passage. Quand l’un et l’autre fonctionnent simultanément, vous devez céder le passage et au besoin vous arrêter. Le Code n’est pas plus précis, c’est donc à vous d’analyser au moment même ce qu’il y a lieu de faire pour dégager au plus vite la route. Essayer notamment de vous coordonner avec les autres conducteurs, pour éviter l’anarchie.

Mais est-ce qu’on attend de vous que vous vous écartiez à tout prix, en montant par exemple sur le trottoir ? En principe, on n’est pas supposé commettre d’infractions pour céder le passage, et encore moins se mettre ou mettre en danger d’autres usagers. En pratique, dans certaines situations, s’écarter sur la bande d’arrêt d’urgence par exemple, pour laisser passer une ambulance, ne sera pas perçu négativement, pour autant qu’on ne crée aucun danger pour autrui.