Sécurité Routière : comment réagir lorsque les feux de circulation sont en panne

S’il n’y a rien du tout, pas le moindre panneau accroché au poteau du feu de droite, alors, on est probablement dans une situation où la priorité de droite s’applique. Mais comme c’est une situation confuse, comme on l’a dit en commençant, que l’on soit prioritaire ou non, il faut faire encore plus attention en traversant un carrefour avec feux en panne que quand on traverse n’importe quel autre carrefour.

Qu’en est-il des piétons ? Car il y a bien souvent des passages pour piétons aux feux rouges. Puisque les piétons n’ont plus de feux pour leur indiquer quoi faire, on en revient pour eux à la règle générale : un conducteur doit céder le passage à un piéton qui traverse ou qui s’apprête à traverser. On peut donc dire ici que le piéton est le seul usager qui sera toujours prioritaire quand les feux sont en panne. Mais cela ajoute quelque chose de plus à gérer pour les conducteurs, qui doivent déjà essayer de comprendre qui a la priorité entre les véhicules. On encourage donc les piétons à être eux aussi particulièrement attentifs quand les feux sont en panne et à ne pas se lancer tête baissée. Ce n’est déjà pas recommandé ailleurs, ça l’est encore moins dans un carrefour avec les feux inactifs.