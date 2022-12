Sécurité routière : "Ça n’arrive pas qu’aux autres", la nouvelle campagne de sensibilisation

De son côté, Carine a vu son monde s’écrouler après avoir été fauchée par un camion en juillet 2020 alors qu’elle se trouvait sur un trottoir. "Si j’étais partie 5 minutes plus tôt ou 5 minutes plus tard, ce ne serait pas arrivé", regrette-t-elle. "Étant droitière, je ne sais plus rien faire." Elle apprend à présent à reconstruire sa vie avec son "nouveau corps".

Quant à Marie-Rose, un conducteur alcoolisé l’a privée de son fils Joachim le 22 septembre 2018. Grâce à son témoignage, elle espère "sauver ne fût-ce qu'une vie. Je n’en saurais rien, mais ce sera déjà bien".

Comme eux, chaque semaine en Wallonie, 200 personnes voient leur vie basculer après un accident de la route.