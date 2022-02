Sécurité Routière : Bonnes Vacances de Carnaval

Traditionnellement, aux vacances de carnaval, vous êtes nombreux à prendre la route pour quelques jours de vacances, le plus souvent vers les stations de ski, mais pas uniquement. C’est l’occasion de rappeler quelques conseils de base.

D’abord, comme on est encore en hiver, il est bon de savoir que la législation de plusieurs pays voisins impose souvent de chausser des pneus hiver ou d’avoir des chaînes ou des chaussettes à disposition. Ainsi, en France, depuis le 1er novembre 2021, les départements à massifs montagneux imposent les pneus hiver ou la présence de chaînes ou chaussettes dans le coffre. Même pour un trajet de passage.

Au Grand-Duché de Luxembourg, la conduite d'un véhicule automoteur sur la voie publique dans des conditions hivernales (verglas, neige tassée, neige fondante, plaques de glace ou de givre) n'est autorisée qu'avec des pneus hiver règlementaires (pneus hiver ou pneus "all weather" portant la mention "M.S.", "M+S", "M&S" ou le symbole alpin) montés sur toutes les roues du véhicule. Là aussi, cela s’applique aux véhicules de passage. Pareil en Allemagne. Bref, même si vous n’allez pas au ski, partir en hiver en traversant certain pays nécessite des pneus adaptés.

Pour le reste, les conseils sont toujours un peu les mêmes comme pour tous les départs en vacances. Faites un check de la pression des pneus, du niveau du liquide lave-glace, des feux du véhicule, nettoyez vos vitrages. Préparez aussi un minimum votre itinéraire pour ne pas vous retrouver perdu en cas de panne de votre GPS. Partez bien reposé après une bonne nuit de sommeil, faites des pauses toutes les deux heures au maximum. Evitez l’alcool en conduisant, et mangez léger, pour éviter d’accentuer les risques de somnolence. Gardez toujours une bonne distance de sécurité, d’autant plus qu’un véhicule alourdi par des bagages a une plus grande distance de freinage. Et d’une manière générale, soyez cool, car la route des vacances, c’est déjà les vacances !