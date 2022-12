Sécurité Routière : Bonnes Fêtes !

Dernière rubrique de l’année 2022, on peut donc souhaiter nos meilleurs vœux "routiers" à tout le monde rappeler aussi qu’on est dans la campagne BOB. Il faut donc à nouveau vous inciter à la prudence en rappelant pourquoi on fait tous ces contrôles !

L’alcool reste l’une des principales causes d’accidents chez nous, au même titre que la vitesse excessive ou inadaptée, la distraction ou encore la fatigue. L’alcool, même à petites doses, joue en effet sur la qualité des réflexes, peut pousser à l’imprudence et, conjugué à la fatigue, favorise l’endormissement au volant. C’est ce qui fait que les conducteurs alcoolisés sont surreprésentés dans les accidents graves. Ceci, si Bob est une campagne alcool, ce n’est pas la seule substance à poser problème.

Le danger est pareil, voire pire, avec les drogues bien entendu. Signalons que les policiers ont tout ce qu’il faut pour contrôler la consommation de drogue même si un contrôle est appelé "contrôle alcool". A côté des drogues illicites, rappelons aussi que certains médicaments ont des effets nocifs pour la conduite, en provoquant notamment de la somnolence, surtout en combinaison avec l’alcool d’ailleurs. Il n’y a rien de pire que de cumuler les substances mauvaises pour la conduite, car l’effet cocktail amplifie les risques.

Au final, le principal conseil est de prévoir un BOB ou toute autre solution pour ne pas devoir reprendre le volant dans de mauvaises conditions. Et ce d’autant plus que c’est l’hiver, et que s’ajoutent en plus les mauvaises conditions de circulation liées à la saison. Ajouter des difficultés à celles déjà existantes, ce n’est pas sage…

En résumé, que vous fassiez la fête à Noël ou encore au Nouvel An, ne prenez pas de risque pour rentrer chez vous !

Bonnes fêtes de fin d’année à toute et tous !