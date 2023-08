Sécurité Routière : bonne rentrée scolaire !

C’est la période des différentes rentrées des classes et il est important de revenir sur le sujet pour rappeler les bons automatismes, après plusieurs semaines de vacances.

On commence par les enfants qui sont conduits en voiture, ce qui reste très courant finalement. Et là, les conseils sont assez simples : attachez bien vos enfants, dans le bon siège auto s’ils font moins d’1m35. Autour de l’école, levez le pied pour respecter le 30 km/h, c’est d’ailleurs valable aussi pour les autres conducteurs. Et garez-vous convenablement ! Les véhicules mal rangés créent des situations confuses et dangereuses aux abords des écoles. Même si vous êtes pressé, choisissez un endroit où l’arrêt ou le stationnement sont autorisés. Ce qui n’est pas le cas du passage pour piétons situé devant l’école, bien entendu. Pour débarquer son enfant, on ne peut ni s’arrêter dessus, ni même à moins de 5 m en deçà. Et une fois votre véhicule bien rangé, faites sortir vos enfants du côté le plus sûr, c’est-à-dire vers le trottoir.

Beaucoup d’enfants vont aussi à pied à l’école, avec parfois une partie du chemin en transports en commun. On peut conseiller aux parents de repérer le chemin avec les enfants pour en identifier les points délicats et trouver l’itinéraire le plus sûr, c’est une première chose. Ils doivent aussi bien leur dire qu’on ne court pas tête baissée pour rejoindre ou quitter un transport en commun (d’où l’intérêt de quitter la maison à temps…). Il faut aussi leur rappeler que traverser demande une attention soutenue, sans écouteurs dans les oreilles de préférence. Et bien entendu, qu’il faut utiliser les passages pour piétons.

Reste alors les enfants qui vont à l’école à vélo (ou sur des engins de déplacement comme la trottinette). Repérer le meilleur chemin avec eux est aussi très utile. Montrez-leur comment se comporter aux endroits plus dangereux. Vérifiez aussi avec eux l’état du matériel, et notamment la sonnette, les freins, les pneus. Montrez-leur comment regonfler ceux-ci. Faites aussi un check de l’éclairage et des catadioptres, dans la perspective de l’automne et de l’hiver. Ces vérifications doivent aussi se faire en cours d’année, avec ou sans le concours de l’enfant. Et le port d’un casque et de vêtements fluo sont vivement recommandés, bien entendu.