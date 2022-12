Sécurité Routière : BOB, la campagne hivernale de lutte contre l’alcool au volant

On est entré dans le dernier mois de l’année, très festif, complété cette année par la Coupe de monde. Les occasions de faire la fête ne manqueront pas, et c’est donc logique de revoir le sympathique personnage de BOB refaire son apparition !

La campagne BOB de fin d’année a en effet commencé il y a quelques jours, car c’est évidemment une période très propice pour rappeler des conseils de prudence quant à la consommation d’alcool.

On le rappelle, mais décembre, c’est notamment la Noël, le Nouvel An, diverses fêtes patronales, et souvent aussi, des repas de fin d’année dans les entreprises. Ce sont-là différentes occasions de faire la fête qui se succèdent en décembre et début janvier. Ce n’est donc pas pour rien que la campagne BOB revient tous les ans à la même période. Avec sans bien évidemment un peu plus de contrôles de la police ! Mais rappelons qu’il y en a le reste de l’année également, il ne faut donc pas juste adapter son comportement en décembre pour cette raison, c’est toute l’année qu’il faut être vigilant.

Quels conseils de base peut-on rappeler aux fêtards ?

Premier message important, si vous sortez, prévoyez avant de partir une solution pour de pas devoir reprendre le volant en ayant bu. Si vous attendez d’être sur les lieux de la fête pour chercher une solution, ça sera peut-être trop tard.

Le choix des solutions est varié. Le plus simple reste de désigner un BOB, un conducteur qui va rester sobre et ramener tout le monde.

Si tout le monde souhaite boire, mais que vous allez chez des amis qui ont de la place pour vous héberger, n’hésitez pas à opter pour la chambre d’amis, c’est en plus très sympa de se dire qu’on ne fera pas de trajet au milieu de la nuit. Et même sans avoir bu, il reste toujours le risque d’endormissement au volant

Il y a aussi des solutions au niveau des taxis et des transports en commun. Pour les transports en commun, c’est rarement à la campagne que ces solutions existent, mais plutôt en ville, comme les lignes Noctis de la Stib. Voyez aussi les offres spéciales à l’occasion du Nouvel An !

Enfin, n’oubliez pas l’offre d’hébergement des hôtels et autres bed and breakfast, tout est bon tant que vous ne reprenez pas la route en ayant bu ! Car boire ou conduire, il faut choisir comme le dit l’ancien slogan de la sécurité routière.